Квартира для «предателя»

На сегодняшний день областная и городская власть в Николаеве делают доброе дело в виде выделения квартир участникам АТО. Это все похвально, огромный респект!

НО…

Даже в подобных хороших начинаниях случаются ситуации, которые приходится рассматривать более придирчиво.

Речь пойдет о военнослужащем, который стоит на квартирном учете и уже в ближайшем будущем планирует обзавестись своими «положенными» квадратными метрами, Григории Александровиче Бабаке.

Скажу сразу, что у этой монеты две стороны медали: моральная и юридическая.

Начнем с морали.

Григорий – это человек, который может сделать ошибку, а потом попытаться перевернуть эту ошибку в свою пользу.

Если более детально, то дело было в далеком 2014 году. Тогда Григорий пришел по мобилизации в 79-ую бригаду. После чего находился в пункте постоянной дислокации и как-то раз чудом попал в зону проведения Антитеррористической операции. Почему чудом? Потому что не особо он положительно характеризовался в воинской части. Пребывая на боевой позиции, 28 июня 2014 года, младший сержант оставил оружие и пошел к сепарам. Это называется дезертирство или «самовільне залишення військової частини». После чего, каким-то чудом, 23 марта 2015 года Бабак, как ни в чем не бывало, вернулся в воинскую часть и со временем получил реальный приговор Центрального суда за «самовільне залишення військової частини».

Вопрос вот в чем: «Стоит ли таким как Бабак давать халявную квартиру?» Только не надо отвечать мне - дайте ответ себе! К слову, участок под строительство жилого дома он уже получил.

А теперь самое интересное – юридическая сторона и сухие факты.

1. Бабак Григорий Александрович действительно покинул воинскую часть:

- об этом свидетельствует сообщение Одесского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины в средства массовой информации, вот вам ссылка.

- об этом свидетельствует приговор Центрального районного суда города Николаева по уголовному делу № 490/4823/15-к, вот вам ссылка.

- об этом свидетельствует сам Григорий Александрович в своем обращении к Татьяне Казаковой, под которым он ставит подпись.

- и т.д.

2. Рассмотрим два кодекса:

Уголовный кодекс:

Григорий получил судимость по части 3 статьи 407 Уголовного Кодекса Украины («Самовольное оставление воинской части или места службы»)

Часть 3 гласит: «Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті,

- караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років». Ладно, судья дает ему 3 года, и тут же освобождает от наказания с испытательным сроком на год (год условно).

Есть еще и часть 4 этой статьи, которая гласит: «Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років».

Простите, а что особый период у нас закончился? Почему не по части 4 статьи 407 или, вообще, по статье 408 УКУ «Дезертирство»?

Это при том, что Бабак Григорий Александрович свою вину в суде признал: «Суд визнає обставинами, що пом'якшують покарання Бабака Григория Александровича - щире каяття, повне визнання своєї провини, активне сприяння розкриттю злочина.»

И кстати, в письме к Татьяне Казаковой Григорий написал явку с повинной, а именно «коли я був на бойових позиціях, я сперечався з командиром, він мене попереджував про наслідки, але я вирішив самостійно залишити місце дислокації і пішов сперечатися з сепаратистами…». Татьяна Казакова, просьба, передайте это письмо в военную прокуратуру, они не ту статью написали в ходатайстве в суд, даже если вдруг судимость Григория «погашена».

Жилищный Кодекс:

Григорий стал на квартирный учет давно, еще в начале 2000-х. А в 2015 году получил реальный приговор в виде лишения свободы на 3 года, пусть даже с отсрочкой. Как думаете, Григорий должен был сообщить жилищному отделу или комиссии, что у него есть судимость? Несомненно! Почему? А все просто: часть 2 статья 40 Жилищного кодекса Украины гласит, что «граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случаях в том числе «осуждения к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, ссылке или высылке».

Там я «краем уха» слышал, что за получение квартиры Бабаком борется депутат Веселовская. А вы знаете, уважаемая, что ваш сосед по микрорайону Кульбакино вообще не имеет права ее получить?!

Одесский региональный медиа-центр Министерства обороны Украины в средствах массовой информации, в 2015-м году сообщал: «Но самым большим наказанием должны стать презрение знакомых и близких этих людей, в минуту наивысшей опасности для страны стали предателями».

Мне также рассказали, что на жилищной комиссии кто-то сказал, мол, пусть военные дают оценку действием Бабака, если им не все равно. Так вот, военные уже дали характеристику Бабаку, можете ее почитать. А не все равно МНЕ, кавалеру ордена «За мужество» Дибленко Артему Константиновичу, призванному тогда же, когда и Бабак.

PS: Насколько мне известно Бабак уже начал некорректно выражаться, с риторикой угроз, в адрес членов жилищной комиссии, которые не хотят голосовать за выделение ему квартиры. Так вот, скорее всего, ты ее не получишь, даже не пытайся!