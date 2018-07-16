В мэрии Николаева негодуют, что жильцы «Гуртожитка» в Корабельном районе готовы протестовать, но по прежнему не платят за свет

В мэрии Николаева не довольны тем, что жильцы КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского, в Корабельном районе Николаева собираются перекрывать дорогу, но не платят за электроэнергию.

Об этом стало известно в понедельник, 16 июля в ходе аппаратного совещания у мэра.

Ранее сообщалось, что жильцы в обращении на имя мэра Алекандра Сенкевича отмечали, что регулярно платят за услугу электроснабжения «Николаевоблэнерго».

Так, данный вопрос поднял глава администрации в Корабельном районе Александр Цуканов, который отметил, что жители сейчас на взводе и ситуацию необходимо срочно решать. В свою очередь профильный вице-мэр Юрий Степанец отметил, что отключение домов от электроснабжения перенесли на 25 июля.

Юрий Степанец - Они посмотрят, как жители будут платить за платежи - текущие платежи. Если будут поступления, то никто ничего отключать не будет... Какой смысл идти перекрывать дорогу, железнодорожные пути, если ты не платишь за электроэнергию? Плати за электроэнергию и все, - отметил Степанец.

В частности, его поддержал и первый заместитель мэра Владимир Крыленко, которые отметил, что вопрос не в том, что мы что-то не решаем, а в том, что люди не платят.

- Так не платят текущие платежи хотя бы, никто же не говорит о старых долгах уже, - заявил Степанец.

Андрей Палько Стоит отметить, что директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Андрей Палько в своем интервью для «Преступности.НЕТ» заявлял, что до его отстранения велись переговоры по переведению общежитий на прямое абонирование. В частности, на тот момент удалось привлечь три проектные организации вместе с «Облэнерго» и обследовать все общежития, которые есть.

«Договорились с «Облэнерго» о том, чтоб они нам поставили проверенные, хорошие счетчики по низкой цене и где-то пошли на уступки [...]. Но, после моего отстранения, эти совещания прекратились, а предложения в решении исполкома были исключены. На мои доводы в отношении этого Ермолаев (Директор департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев, - ред.) ответил: «Там есть депутаты, пусть думают». Поэтому, я считаю, что это не очень правильный подход. Это городская программа и проблема тысячи людей, которые могут попасть просто-напросто в большой просак, потому что с 1 декабря меняется законодательная база [...]», - заявил Палько.

Напомним, что в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко.

Отметим, что после перекрытия жильцами КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. Генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии городского совета сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Также во время заседания глав фракций и главных распорядителей средств в Николаевском горсовете глава фракции «БПП» Елена Киселева выступила против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от Оппозиционного блока Олег Солтыс, на которого другой экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств предприятия.