Из-за агрессивного поведения: директор николаевского «Центра защиты животных» заявил, что на КП усыпили 70 собак

В Николаеве, на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» в связи с агрессивным поведением и дефектами психики усыпили 70 собак.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил директор предприятия Александр Голобродский.

По его словам, евтаназия была плановой. Животных осмотрела комиссия и на основании ее выводов, собаки были усыплены. Голобродский отметил, что у собак было выявлено агрессивное поведение и дефекты психики.

— По закону необязательно должно быть какое-то заболевание. Есть агрессивное поведение, есть неисправимые дефекты психики и так далее – там есть перечень. Есть инструкция по эвтаназии, утвержденная ветеринарной службой, есть закон. В соответствии с этим законом комиссией были осмотрены животные, те, которые были признаны подпадающими под статьи эвтаназии, естественно были подвергнуты эвтаназии. Повторюсь, согласно действующему законодательству, то есть, с применением седативных средств, - сказал Александр Голобродский.

По словам Голобородского, состав комиссии на предприятии засекретили для безопасности людей. При этом, директор КП подчеркнул, что в комиссию входит аттестованный ветеринар и кинологи.

Стоит отметить, что на данный момент на предприятии находятся представители зоозащиты во главе с депутатом Николаевского горсовета от фракции "Оппозиционный блок" Ларисой Веселовской. Активисты стоят возле здание, внутрь их не пускают. Сама Веселовская, тем временем, заявила, что на КП усыпили 100 собак.

Напомним, 22 июня, под здание Николаевского городского совета вышли зоозащитники с требованием обсудить с мэром Александром Сенкевичем проблему бездомных животных.