В Николаеве из-за пожара хозпостройки могли сгореть два жилых дома – спасатели вовремя потушили огонь

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в хозяйственном помещении, который мог перекинуться на два жилых дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре на улице 12-я Линия в Ингульском районе Николаева спасателям сообщили 15 июля в 11:30. На место выехал дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Оказалось, что пожар возник в хозяйственной постройке и впоследствии огонь перекинулся на соседнее с ней хозяйственное здание и летний душ. Пожарные не допустили распространения огня на два жилых дома, которые находились неподалеку.

В 11:44 пожар локализовали и в 12:56 – ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Причина Возгорания устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

От ГСЧС привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники, также работала аварийная бригада ОАО «Николаевгаз».

Напомним, что ночью, 16 июля, в Центральном районе Николаева дважды возникали пожары в пятиэтажных жилых домах.