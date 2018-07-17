В Великобритании николаевский авиаремонтный завод принял участие в крупнейшем авиасалоне

Предприятия авиастроительного кластера ГК «Укроборонпром», в том числе и «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», демонстрируют достижения и возможности на международном авиакосмическом салоне «Farnborough Airshow», который стартовал 16 июля в пригороде Лондона.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

В этом году в небе Великобритании ГП «Антонов» осуществит демонстрационный полет военно-транспортного самолета «Ан-178». Специалисты и посетители выставки смогут ознакомиться с перспективными проектами «Антонова»: военно-транспортным самолетом «Ан-188», который планируется к созданию в международной кооперации, и морским патрульным самолетом «Ан-148МП» и тому подобное.

Кроме «Николаевского авиаремонтного завода «НАРП» во время «Farnborough Airshow» свои услуги и возможности демонстрируют также ГП «Авиакон» и ГП «Новатор», входящие в состав авиастроительного кластера «Укроборонпрома».

Во время международного авиакосмического салона украинская делегация примет участие в ряде переговоров с иностранными партнерами. Важное направление – привлечение иностранных производителей авионики для создания и модернизации украинских самолетов.

Справка:

«Farnborough Airshow» - международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, радарам и системам наблюдения, авионике, наземном оборудованию и тому подобное. Выставка проходит каждые два года и является крупнейшей экспозицией в Великобритании и одной из основных в мире. В этом году «Farnborough Airshow» будет продолжаться с 16 по 22 июля.

Напомним, что ранее работников Николаевского авиаремонтного завода заподозрили в махинациях при ремонте техники.