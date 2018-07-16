Министр обороны Украины поручил отправить миномет «Молот» на еще одну экспертизу

Министр обороны Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу металла миномета М-15 «Молот».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, образцы уже переданы в научно-исследовательскую лабораторию Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», где началось их исследование.

«Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета», - отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что проведенный 11 июля следственный эксперимент показал, что разрыв миномета «Молот» на Ровенском полигоне, в результате которого 6 июля погибли 3 военнослужащих, произошел из-за двойного заряжения.

По информации начальника Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил Игоря Чепкова, с момента ввода в эксплуатацию миномета «Молот» с 2016 по 2018 годы произошло 8 его взрывов из-за внештатного срабатывания.