На Николаевщине зарегистрировали Баштанский окружной суд - юрисдикция распространяется на три района

В четверг, 12 июля, на Николаевщине зарегистрировали Баштанский окружной суд.

Об этом сообщает пресс-служба Баштанского районного суда Николаевской области.

«Во исполнение Указа Президента Украины «О реорганизации местных общих судов» от 29 декабря 2017 № 451/2017 проведена государственная регистрация юридического лица - Баштанского окружного суда Николаевской области, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований», - отметили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что юрисдикция Баштанского окружного суда распространяется на Баштанский, Казанковский и Новобугский районы Николаевской области.

Приказом Главы Государственной судебной администрации Украины от 19 июня 2018 № 243/к временно исполняющей обязанности руководителя аппарата Баштанского окружного суда Николаевской области назначена Татьяна Панчук.

Напомним, что в июне 2016 года Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала изменения в Конституцию Украины в части правосудия.