Дырявая крыша, старая посуда и оборудование без инвентаризации: в Николаеве рабочая группа проверила школу № 1

В Николаевской школе № 1 имени Олега Ольжича проверили общее состояние учебного заведения. Результаты огласят на ближайшей бюджетной комиссии, где и будут рассматривать все возможные пути решения, дабы первого сентября дети смогли приступить к учебе.

Об этом шла речь в ходе выезда рабочей группы в учебное заведение, в понедельник, 16 июля, - сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Напомним, что представители родительского комитета школы №1 имени Олега Ольжича заявили, что директор учреждения Николай Матиюк ввел крепостное право, и попросили депутатов Николаевского горсовета создать рабочую группу и выехать на место для проведения «всеобъемлющую проверку».

Так, в состав рабочей группы вошли депутаты Николаевского городского совета Артем Грозов, Павел Зоткин, Вячеслав Янков и Наталья Горбенко, которые вместе с родителями осмотрели общее состояние учреждения. Отмечается, что некоторые родители были возмущены тем, что проверка проводится без «хозяина», однако, на момент пребывания директора в отпуске, исполняющим обязанностей является учитель начальных классов, которая была на месте. Также приехал и заместитель главы администрации Корабельного района Валентин Красножон.

В ходе проверки, всем присутствующим показали пищеблок, где непосредственно готовится обед для детей. На негодование родителей, почему он находится в таком состоянии, главный бухгалтер заявила, что там будет проводится ремонт и к 2019 году его приведут в порядок.

- Школа подчинялась управлению образования, с первого января 2017 года бухгалтерия стала самостоятельной и отделилась,но нам выделяются государственные средства по смете с управления образования. На текущий и капитальный ремонт деньги еще не выделялись. Сейчас это все в процессе, не так быстро деньги выделяются. Нет смысла выделять деньги, чтобы залатать какие-то дырки. Будет капитальный ремон. Сейчас в школе идет ремонт, который мы делаем своими силами, - рассказала главный бухгалтер школы.

- Посмотрите на эти тарелки. Ваши дети будут с таких есть? Я не хочу, чтобы мой сын с такого ел, - показывая посуду заявила Курченко.

Также осмотрели и крышу школы, поскольку бывший заместитель директора по хозяйственно-административным вопросам школы Жанна Курченко заявляла, что она протекает. Артем Грозов обратил внимание, что в крыше есть достаточно много щелей, через которые во время дождя стекает вода. Отметим, что опорой являются деревянные балки, которые несут пожарную опасность, ведь их не обработали противопожарной смесью.

- Вы считаете, что так нужно укреплять? Даже мне понятно, что места сварочных соединений грунтуются и красятся. Если это надежное соединение? Оно должно быть обработано огнеупорной смесью. Важно понимать, что под этой крышей учатся ваши дети, - заявил Грозов.

При осмотре классов, Артем Грозов вместе с Вячеславом Янковым заявили, что на большую часть мебели не наклеен инвентаризационный номер и поэтому любую парту или принтер может забрать родитель или другой посетитель школы, а главный бухгалтер заявила, что достаточно много вещей в школе покупаются за счет учителей. Добавим, что туалеты в школе находятся в хорошем состоянии: их отремонтировали в 2018 году. Также есть и туалет для людей с инвалидностью, однако его не показали по причине сломанного замка.

- Ни на одном учебнике, ни на одном мониторе нет инвентарного номера. Нигде. Стулья, где инвентарные номера? Это школа или частная лавочка? - спросил Янков.

Также на место приехала, и начальник департамента образования Анна Лычко сообщила, что есть школы и в худшем состоянии. Все, что можно отремонтировать на сегодняшний момент, будет проводится в рамках текущего ремонта и в связи с этим, будет обращение к депутатскому корпусу, чтобы те выделили на это средства.

- Капитальный ремонт будет проводить департамент энергоэффективности. Капитальный ремонт был запланирован и раньше, но поскольку деньги не выделялись в 2017 году. На данный момент для корректировки готовится сметная документация на капитальный ремонт. Это ремонт кровли, обустройство пожарной сигнализации, обработка противопожарной смесью деревянных опор, замен окон на энергосберегающие и ремонт канализации, - сообщила Лычко.

В конечном итоге, Павел Зоткин сообщил, что результаты проверки будут оглашены на ближайшей бюджетной комиссии, где он и его коллеги смогут высказать мнение по поводу ситуации. В свою очередь, Вячеслав Янков добавил, что школу не допустят к обучению детей, если не будут выполнены все противопожарные нормы.

Ранее сообщалось, что в данной школе течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, не смотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.