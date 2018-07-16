В Николаеве из-за усыпления собак произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» – одного человека облили зеленкой

В Николаеве в связи с тем, что к 70 собакам, которые находились на территории КП «Центр защиты животных», применили эвтаназию, возник конфликт между зоозащитниками и работниками коммунального предприятия.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее директор предприятия Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак.

Так, зоозащитники вместе с депутатами Николаевского городского совета Вячеславом Апанасенко и Ларисой Веселовской пришли к территории КП с требованием пустить их внутрь и показать им животных. Однако сотрудники «Центра защиты животных» закрыли дверь и не давали им войти, заявив, что предприятие теперь стало режимным.

В свою очередь возмущенные люди вызвали патрульную полицию, которая, приехав и оценив ситуацию, вызвала следственно-оперативную группу.

Также между работником КП и зоозащитницей произошел конфликт, в ходе которого мужчину облили зелёнкой. По словам женщины, так она отреагировала на то, что ей придавили калиткой палец. Помимо этого, на месте присутствовали представители «Правого сектора», которые переругивались с возмущенными людьми и снимали всё на видео.

По словам директора КП Александра Голобродского, в пятницу, 13 июля, на предприятии провели «плановую эвтаназию».

- По действующей процедуре, утвержденной законом и инструкциями ветеринарной службы, нашими внутренними распорядительными документами, была проведена эвтаназия 70 животных. Была собрана комиссия, которая рассмотрела животных, находящихся на КП, и по 70 особям было принято решение об эвтаназии. Часть из них – это агрессивные не восстановимо, часть – больны опасными заболеваниями, у части от долгого содержания в вольерах проходят необратимые изменения психики. Это все оформлено соответствующей комиссией и проведено в пятницу. Четыре собаки ушли по дирофиляриозу, - сказал он.

В ответ на обвинения зоозащитников в том, что процедуру эвтаназии провели без участия главного врача предприятия, директор заявил, что к проведению процедур они привлекли специалиста, имеющего лицензию ветеринарного врача. Он же вошел в комиссию, которая принимала решение об эвтаназии. Этот человек не является сотрудником ЦЗЖ и работает по договору.

- Главврач КП сейчас находится на больничном, на который она ушла после того, как получила извещение о том, что она уволена. У неё было два выговора: один по результатам проверки комиссией ветеринарной, один выговор за недостачу, после второй недостачи я принял решение ее уволить, - заявил директор.

Также возле территории центра собрались люди, которые хотели забрать оставшихся животных, среди которых были как зоозащитники, так и обычные николаевцы. Однако их за ворота не впустили.

Директор КП заявил, что он приостановил систему кураторства, так как она, по его словам, незаконна.

- Потому что кураторы – люди, которые не несут никакой ответственности. В данном случае это тоже был небольшой бизнес некоторых личностей, которые собирали по городу животных, брали за них деньги, привозили сюда, пытались провести здесь стерилизацию за счет бюджета, потом отдавали этим людям на места, - сказал Голобродский.

Также он рассказал, что решение об усыплении принимали два кинолога и ветеринар, однако отказался сообщать, были это работники КП или нет.

- Не будем вдаваться в подробности. Эту информацию я закрыл для того, чтобы оградить людей от воздействия неадекватных личностей, которые сейчас находятся за воротами, - сказал директор центра.

На вопрос о том, будут ли применять эвтаназию теперь ко всем животным, Голобродский ответил отрицательно. Всего на КП сейчас осталось 59 собак.

Присутствовать журналисту во время его беседы со следственно-оперативной группой директор запретил, как и отказался назвать препарат, которым проводили эвтаназию животным.

Поздне правоохранители приняли все заявления от зоозащитников и пострадавшего работника КП. Они сказали, что Голобродский должен будет предоставить им все соответствующие документы и после этого следователи будут разбираться в законности проводимой процедуры.

В свою очередь возмущенные зоозащитники заявили, что таким образом руководство центра получило время на то, чтобы «уничтожить улики и подделать документы». Позднее депутата Апанасенко и несколько зоозащитников по отдельности пустили на КП.

Напомним, что ранее в соцсетях паниковали, что николаевских бездомных собак отвезут на убой в Харьков. Позднее возле Николаевского городского совета прошел митинг за отставку нового директора КП Александра Голобродского.

Также ранее депутат Николаевского горсовета Веселовская заявила, что ночью на КП «ЦЗЖ» завезли трупы 20 животных, директор предприятия это опроверг.

Напомним, что журналист «Преступности.НЕТ» Людмила Жерновская ранее побывала на предприятии и увидела, как содержат животных.