Николаевские БПП и «Оппоблок» хотят признать незаконной победу компании в конкурсе на обслуживание домов

Депутаты Николаевского городского совета намерены во вторник, 17 июля в ходе сессии запретить департаменту ЖКХ заключать договор с фирмой ООО «Місто для людей – Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание Ингульского и Корабельного районов, а также микрорайона Соляные.

Об этом стало в понедельник, 16 июля, на заседании постоянной депутатской комиссии по гласности.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Так, на заседании представители ДЖКХ не пришли, а секретарь комиссии, глава фракции «БПП» Елена Киселева отметила, что они запросят все протоколы и документы за четыре дня работы конкурсной комиссии.

Александр Маликин и Елена Киселева (справа) - Мы все понимаем, что город поставили в позу прачки... На сегодняшний день Николаев манипулятивно привели в ситуацию, что отдали право некой фирме, которая, наверное, «хорошая». Моя позиция: сегодня здесь нет политики. Политика и интересы есть исключительно у одной политсилы – «Самопомощь». Четыре человека, которые попадают под влияние этой политсилы, монопольно проголосовали за конкурсные условия, за результаты конкурса, махинациями исключили коммунальные предприятия города, какими бы они плохими не были и сколько бы недостатков в их работе не были, они не имели право выводить за скобки работы, - отметила депутат.

Также он добавила, что в случае заключения с данной «хорошей» компанией договора горожане останутся один на один с компанией и никакая власть не сможет потом им помочь.

- Поэтому, мы как депутаты горсовета, а я всецело от своей фракции, заявляем, что не принимаем участие в работе с ООО «Город для людей». Потому что как я услышала у них нет ни сотрудников, материально технической базы, у них кроме уставного фонда предприятия, которое тоже нужно проверить в рамках уголовного производства ничего нет. Это фейковая конструкция, которая создана одной политической силой и результат мы видим, - заявила Киселева.

В частности, представитель частного ЖЭКа «Николаев домсервис» Марина Сорока сообщила, что конкурс проводили в сжатые сроки и о его проведение никого не сообщали.

- 10 июля должен быть вступить в силу изменения в закон «О жилищно-коммунальных услугах», где должны были быть только управляющие компании, после вступления в силу закона органы местного самоуправления должны были назначать конкурс только по тем домам, которые не определились с фирмами. На сегодняшний день действует мораторий до 1 января 2019 года, в связи, с чем всем гражданам Украины предоставляется право самостоятельно выбрать управляющую компанию. При этом, я зная о том, что будет конкурс звоню в департамент, приезжаю туда, а мне отвечают, что конкурса не будет, мы его объявили чисто для фикции, это так по закону от нас требует… Всем директорам было сказано: «Не подавайтесь, конкурса не будет». Фактически Репин запрещал всем подаваться, манипулирует… , - отметила Сорока.

При этом в новом договоре не предусмотрен наказания в течение одного года ,то есть предприятие может зайти, забрать все выделенные деньги и уйти, и только спустя год жители имеют право заняться этим делом.

Игорь Дятлов В свою очередь, член комиссии, глава фракции «Оппоблока» Игорь Дятлов отметил, что за несколько месяцев до конкурса велась работа по дискредитации работников сферы ЖКХ, а также подготавливалась почва для заведения нового подрядчика.

- То, что произошло в пятницу (13 июля 2018 год, оглашение результатов конкурса – ПН), — это акция, которая планировалась на протяжении всего 2018 года с одной стороны для дискредитации работников сферы ЖКХ, а с другой стороны готовились все необходимые инструменты, чтобы завести некую частную компанию… В этом конкурсе данная частная структура, недавно созданная, может получить возможность получить с николаевцев сумму около 100 миллионов гривен. Подчеркиваю, это афера на 100 миллионов гривен. Это деньги, которые будут выкачаны из карманов николаевцев и будут идти в карманы непонятных людей... Здесь компания, которая заходит, фактически захватывает весь рынок ЖКХ города, кто-то может сказать, кто это? - отметил он.

В итоге, Дятлов предложил подготовить на сессию, проект решения об отмене результата конкурса. В случае, если за решение не проголосуют, депутат предложил инициировать заседание внеочередной сессии и снова поднять вопрос об отмене результата конкурса. Также, депутат от партии «Наш Край» Сергей Карцев, который присутствовал на комиссии, но не входит в ее состав, предложил вынести на сессию вопрос по признанию решения конкурсной комиссии незаконной, а также создать рабочую группу по проверке ДЖКХ, заслушать отчет заместителя директора департамента ЖКХ Александра Репина и после результатов комиссии поставить вопрос о недоверии к нему.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.