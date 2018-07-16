Под прицелом: как жители Новой Одессы страдают от нападок местного депутата-«укроповца»

Уже не один год жители Новой Одессы не чувствуют себя в безопасности. Причём, опасаются они того, кто, казалось бы, должен защищать их и соответствовать статусу избранника народа. Речь идет о депутате Новоодесского райсовета, избранном от партии «Укроп», Владимире Войченко. Его знают как люди, вращающееся в политических кругах, местные фермеры, так и простые пенсионеры. Такую популярность он смог обрести, по всей видимости, не благодаря своей активной депутатской деятельности на благо общины, а из-за своих царских замашек и хамскому отношению к людям.

Жительница Новой Одессы Вера Мищенко вспоминает, как пять лет назад получила кулаком в спину за то, что пасла коров в балке возле поля Войченко.

«Один раз я с ним сталкивалась. Вот там вот поле за свинарником, у меня было три коровы. Мы по очереди выпасали коров. Вот была моя очередь. По полю ходила, ходила. Там уже ничего не было. Я подошла ближе к полю. Вот такое расстояние, метра два от поля. Я по бугру хожу, а коров не пускаю, потому что там же поле. Он (Войченко – ред.) подъехал на машине. Его там поле было. Подошел и говорит: «Тебе что, пасти больше негде, только здесь возле поля!? Говорю: я же в поле коров не пускаю. Он подошел: я тебе сейчас покажу, как это пасти коров. Я говорю: слушай, иди отсюда, я твое поле не трогаю, пасу своих коров, в поле не захожу. Он прошелся до свинарника. Возвращается: что ты мне говоришь, что ты на поле не загоняешь, там столько следов от коров. Я говорю: мы по очереди выпасаем, я лично туда коров не гоняла, так что отцепись, пожалуйста, со своим полем. Я развернулась, иду к коровам. Он сзади берет меня и толкает. В спину меня толкнул и я упала прямо вниз головой. Я лежу, а он надо мной ногами: сейчас я тебе покажу, как пасть коров возле моего поля. Я говорю, бери бей, там люди пасут овец и видят. Я такая, что завтра пойду… напишу на тебя заявление. Я своих коров не пускала на твое поле, ты чего руки протягиваешь? Я повернулась идти, он снова за мной. Схватил меня и говорит: если я еще раз увижу тебя, твоих коров возле моего поля – убью…» — рассказала пенсионерка.

Досталось от Войченко и его коллеге, депутату Новоодесского горсовета Вячеславу Трофимовичу от «Оппозиционного блока». Так, однажды зимой, в лютый мороз, при выезде из Новой Одессы грузовая машина слетела с трассы, рядом с полем Войченко. Чтобы вытащить транспорт, пострадавшие обратились к Трофимовичу с просьбой дать трактор. Однако, как рассказал депутат горсовета, чтобы вытащить грузовик, трактору пришлось развернуться по полю. Это вызвало бурю негодования Войченко.

«Зимой грузовая машина слетела с трассы. Вблизи было его (Войченко – ред.) поле. Ко мне подъехали люди, просили дать трактор и вытащить. Зима, мороз, только надо было ему развернуться на поле. Другого выхода не было. Ни с того ни с сего прилетает он ко мне на базу, на работу, пена изо рта, давай всякие глупости говорить», — вспомнил депутат.

депутат Новоодесского райсовета Владимир Войченко

Второй раз конфликт возник, как отметил Трофимович, когда он вместе с товарищем ехал на машине по улице Малиновской, где проживает Войченко.

«Второй конфликт возник, когда мы с товарищем просто ехали по улице. Он догоняет нас, давай кричать, что застрелит, убьет, если еще проедем по его улице. Короче, все гадости, которые я еще не слышал, у него были на языке. Я вообще удивился, как он мог попасть в депутаты. Туда что всех подряд берут? Я понимаю, что все туда идут», — добавил он.

На этом послужной список «подвигов» слуги народа не закончился. Уже несколько лет Войченко не дает жизни новоодеситу Сергею Матруничу. Так, в ночь с 25 на 26 августа 2015 года в Новой Одессе по ул. Малиновского на него напали, обвинив в воровстве. Одним из нападающих, по словам Матрунича, был Войченко.

Впрочем, в результате ночного происшествия полиция открыла два уголовных производства. Одно дело было заведено по ч. 2. ст. 15 («Покушение на преступление») и ч. 3. ст. 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). В рамках производства Матрунича обвинили в воровстве 25 мешков селитры общим весом 1,25 тонн из складского помещения по ул. Малиновской, 1а и нанесении материального ущерба в 11,3 тыс. грн фермерскому хозяйству «Войченко». Дело было успешно расследовано и передано на рассмотрение в Новоодесский районный суд. В суде один из свидетелей — местный житель Дмитренко рассказал, что 26 августа 2015 года, когда произошла кража, видел, как из складского помещения по Малиновской трое мужчин выносили мешки. Одного из воров Дмитренко удалось задержать. Им, по его словам, оказался Матрунич. После этого Дмитренко позвонил родителям, а те сообщили о случившемся депутату облсовету от партии «Укроп» Юрию Джупинину, считая, что это его склад. Джупинин в свою очередь вызвал депутата Войченко.

Сам Матрунич в суде отрицал свою вину, заявив, что шел мимо склада после того, как провел девушку домой.

В итоге, судья признал Матрунича виновным и дал два года условного срока.

Тем временем второе дело, открытое после инцидента по факту избиения Матрунича, до сих пор расследуется. Причем есть документы, заключение судебно-медицинской экспертизы, которые подтверждают, что после происшествия Матрунич находился на лечении в хирургически-травматологическом отделении Новоодесской ЦРБ. У него были обнаружены черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы нижней челюсти, рваные раны лица, переломы ребра.

«Меня охранник Касперовского склада Дмитренко попросил занести несколько мешков, которые мы заметили на обочине. Потом приехали депутат Войченко с отцом. Они наглым образом напали на меня и избили, обвинив меня в воровстве, и подставили меня под уголовное производство. Есть заключение судебно-медицинской экспертизы: зафиксировано перелом челюсти, ребра, сотрясение мозга, рваная рана головы, выбиты зубы. Но прокуратура до сих пор расследует данное уголовное производство (по факту избиения Матрунича – ред.). Думаю, что они ждут августа, чтобы его закрыть, так как истекает срок. У меня 25 обращений – в Вознесенск, Николаев, в облпрокуратуру, в Киев, к начальнику полиции, к Луценко (генпрокурору – ред.) и президенту. Я прошу обратить внимание и помочь сдвинуть уголовное производство с мертвой точки. По краже им удалось подставить меня под уголовное производство и засудить, а по избиению у них почему-то не хватает времени, чтобы сдвинуть это дело с мертвой точки», — отметил Матрунич.

Летом 2016 года между Войченко и Матрунич снова случился неприятный инцидент. По словам Матрунича, утром, когда он ехал на «Жигулях» по ул. Малиновского, Войченко на своем авто подрезал его. После этого, когда Матрунич был вынужден остановиться, депутат разбил левое боковое стекло его машины. При этом депутат пытался, как утверждает житель, вытащить его из автомобиля. Опасаясь за свою жизнь, Матрунич сразу поехал в полицию. Впрочем, представители правоохранительных органов не усмотрели в действиях Войченко состава преступления.

«Он побил автомобиль «ВАЗ 2104». Я написал заявление в полицию и прокуратуру. Дело закрыто», — отметил он.

В 2017 году Матрунич снова подал заявление в полицию на Войченко.

«В 2017 году также было обращение в полицию и в прокуратуру, как депутат Войченко на своем автомобиле BMW X6 стрелял по лебедям возле моего дома. Это видели рыбаки», — добавил он.

На этом история не закончилась. В апреле этого года, как заявил Матрунич, на него снова напали.

«19 апреля перед заседанием Апелляционного суда на меня в Николаеве совершил нападение депутат Войченко. Также было обращение в полицию», — рассказал он.

Поскольку неприятных инцидентов насобиралось немало, Матрунич пришел на комиссию райсовета по вопросам депутатской деятельности, этики. Он просил обратить внимание депутатов на поведение своего коллеги. Комиссия просто же рекомендовала обращаться в суд.

В свою очередь местная активистка Алена Хлевная-Андреева обратилась в разные контролирующие органы с требованием проверить факт хранения Войченко селитры вблизи жилых домов, о чем стало известно из материалов судебных дел. По итогам обращений была создана комиссия из числа чиновников Новоодесского горсовета. Однако, выехав на место, комиссия не обнаружила селитры. Несмотря на это, активистка считает, что факт хранения селитры в 2015 году уже доказан и депутат должен понести за это ответственность.

«Горсовет выехал туда на проверку на наличие селитры у Войченко. Плохо, что меня не включили в эту комиссию. Я очень сомневаюсь, насколько это реально. Зная личные контакты тех, кто поехал проверять, понимаю, что они могли что-то не найти. Хотя не верить людям, которые дважды в глаза говорят: да, Елена Григорьевна, мы там были, в складах сейчас селитры нет. Другой вопрос, должна ли быть ответственность за то, что даже тогда человек хранил селитру, он нарушал законодательство» — сказала Хлевная-Андреева.