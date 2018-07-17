Перед сессией горсовета под зданием мэрии Николаева собралось сразу несколько пикетов

Во вторник, 17 июля, перед сессией Николаевского городского совета несколько десятков человек вышли на пикет, одна часть из которых выступает против эвтаназии животных, а вторая - против подписания договора в фирмой, победившей в конкурсе по отбору управляющей компании для жилого фонда города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как объяснили свое присутствие под стенами горсовета зоозащитники, причиной их выхода под здание горсовета стало заявление директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобородского, который накануне заявил о том, что на предприятии усыпили 70 собак. Протестующие держат в руках транспаранты:«Нет эвтаназии», «Стерилизации-да, убийствам-нет», «Укусы-следствие остановки стерилизации» и «Депутаты, мы верим в вашу мудрость».

В свою очередь, еще одна часть протестующих состоит преимущественно из работников жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭКов). Эти люди вышли протестовать против признания результатов конкурса, которые проводил Департамент ЖКХ, определив победителем фирму, созданную за несколько месяцев до проведения отбора. По словам протестующих, конкурс был проведен непрозрачно и так как ЖЭКи не были к нему допущены, то теперь их работники рискуют остаться без работы.

Помимо этого протестующие требуют уволить заместителя директора департамента ЖКХ Александра Репина, который также является депутатом Николаевского городского совета. Именно он возглавлял комиссию, которая занималась отбором управляющей компании.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.