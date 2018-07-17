На Донбассе погиб украинский военнослужащий

Около 8 утра 17 июля на Донбассе погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского Героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения», – рассказали в Минообороны.

Там добавили, что во вторник боевики совершили два прицельных обстрела позиций ВСУ. Также оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по украинским военным у Золотого и Гнутово.

Напомним, что 16 июля на Донбассе боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение – ранен один украинский военнослужащий.