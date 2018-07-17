Возле Рыбаковки снова подожгли поле – 2,7 гектара тушили четыре часа

Во вторник, 17 июля, в Березанском районе Николаевской области горело поле.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.

В 8:37 спасателям сообщили, что возле села Рыбаковка Коблевского объединения территориальной общины горит поле.

Прибывшие спасатели местной пожарной охраны «Коблево», два отделения 8 Государственной пожарно-спасательной части, привлекая дополнительно трактор с плугом и автомобиль ГАЗ 66 (для подвоза воды) потушили огонь на ориентировочной площади 2,7 гектар.

Только в 12:26 пожар удалось локализовать и ликвидировать. На месте работало 5 единиц специальной и вспомогательной техники и 15 человек.

Как отмечает спикер, это уже второй такой случай в этом районе и поле подожгли намеренно.

«12 июля пожарные МПО «Коблево» тушили пожар стерни на поле местной фермерши в Березанском районе. Общественность возмущал факт умышленного сжигания сухой растительности и смог. Но проходит совсем короткое время и поступок повторяется?!» - возмутилась она.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине за субботу зарегистрировали 17 пожаров.