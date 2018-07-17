Начальник ГУ ГФС в Николаевской области Владимир Копица: «Наша стратегия – новый уровень сотрудничества с бизнесом»

На вопрос нашего корреспондента отвечает начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица.

- Владимир Владимирович, какие основные достижения Главного управления ГФС в Николаевской области в первом полугодии 2018 года по мобилизации средств в бюджет?

- Главным управлением ГФС в Николаевской области проводится комплекс мероприятий по детенизации экономики, легализации рынка труда, повышению уровня выплаты заработной платы наемным работникам, выявлению фактов незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, погашению налогового долга, контроля за использованием земельных ресурсов и тому подобное.

По результатам принятых мер, в первом полугодии 2018 года в бюджеты всех уровней мобилизовано 4,4 млрд. грн. налогов и сборов, в т.ч. 1,9 млрд. грн. в государственный бюджет. При этом, налога на добавленную стоимость по произведенным в Украине товарам мобилизовано в государственный бюджет на сумму 780,3 млн. грн., налога на прибыль – на сумму 374,6 млн. гривен.

Важной составляющей программы децентрализации власти является наполнение местных бюджетов, увеличение пступлений в которые способствует решению вопросов регионального развития.

В первом полугодии 2018 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено почти 2,5 млрд. грн. налогов и сборов, что на 362 млн. грн. больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Позитивную динамику поступлений налогов и сборов в бюджет достигнуто в том числе благодаря поддержке главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченка и скоординированных действий контролирующих и правоохранительных органов.

Благодарю каждого добросовестного налогоплательщика Николаевщины за высокую налоговую культуру, гражданскую активность и выполнение конституционного долга по уплате налогов в бюджет.

- Какое взаимодействие происходит у Вас с представителями бизнеса и общественными объединениями предпринимателей?

- Мы всегда открыты к сотрудничеству и конструктивному диалогу с бизнесом. Внедрение новых электронных сервисов для плательщиков является одним из приоритетных заданий фискальной службы Николаевской области. Так, самый популярный сервис – Электронный кабинет плательщика - дает возможность налогоплательщикам получать свыше 90 проц. услуг в электронном виде, а реформированная система электронного администрирования налога на добавленную стоимость - своевременно и в полном объеме возмещать НДС. Я убежден, что избежание прямого контакта между должностным лицом ГФС и налогоплательщиком фактически делает невозможной любую коррупционную составляющую.

При активном участии бизнеса удалось обновить и перезапустить систему мониторинга рисков и блокировки налоговых накладных. Созданная система критериев, которые блокируют схемные налоговые кредиты, не создает препятствий легальному бизнесу. С начала запуска второго этапа СМКОР Комиссией Главного управления ГФС в Николаевской области обработано и принято решений по регистрации или отказе в регистрации в Едином реестре налоговых накладных по 2739 налоговым накладным/расчетам корректировки. Рассмотрено 205 Таблиц данных налогоплательщиков, направленных плательщиками на рассмотрение Комиссии ГУ ГФС в Николаевской области, которые позволят добросовестным налогоплательщикам в последующем существенно уменьшить количество заблокированных налоговых накладных. Благодаря полной автоматизации и прозрачности в администрировании и возмещении НДС ликвидируются схемы и манипуляции с этим налогом, значительно увеличиваются начисления по НДС и по налогу на прибыль.

Я уверен, что новации ГФС положительно оцениваются бизнесом. Главное управление ГФС в Николаевской области и в дальнейшем будет применять новые технологии, которые позволят значительно упростить работу субъектам хозяйственной деятельности и привлечь инвестиции в Украину.

- Владимир Владимирович, какие мероприятия проводятся Главным управлением ГФС в Николаевской области для обеспечения соблюдения налогового законодательства в местах массового отдыха людей на Николаевщине во время курортного сезона?

- С целью соблюдения требований налогового законодательства при осуществлении оптовой и розничной торговли подакцизными товарами в курортной зоне на территории Черноморского побережья Николаевщины, обеспечения контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов, разрушения возможных схем уклонения от уплаты налогов, в Николаевской области проводится операция «Курорт-2018».

Следует отметить, что на территории Николаевской области розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляют 2602 плательщика акцизного налога, в т.ч. 2060 физических лиц и 542 юридических лица. С начала 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты почти 80 млн. грн. акцизного налога по розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями.

В ходе проведения операции «Курорт-2018», которая начата с 1 июня, Главным управлением ГФС в Николаевской области проведено 18 фактических проверок плательщиков акцизного налога, которые осуществляют розничную торговлю алкоголем и табаком. В результате контрольно-проверочных мероприятий выявлено 17 фактов нарушения требований налогового законодательства в сфере обращения подакцизных товаров. К субъектам ведения хозяйственной деятельности применены финансовые санкции на общую сумму 172 тыс. гривен.

Обращаюсь с просьбой к небезразличным гражданам, если вам станут известны факты нелегальной продажи алкогольных напитков и табачных изделий, нарушения правил торговли в местах отдыха, сообщайте в дежурную часть Главного управления ГФС в Николаевской области, по телефону: (0512) 50-18-41 (круглосуточно).

В завершение разговора, хочу еще раз подчеркнуть, что Главное управление ГФС в Николаевской области настроено на активный диалог с представителями бизнеса, которые добросовестно платят налоги, ответственно относятся к соблюдению законодательства о труде. Именно коммуникация с бизнесом и общественностью формирует налоговую культуру граждан и создает позитивный имидж ГФС. Ведь, платя налоги, мы инвестируем в будущее: в развитую социальную инфраструктуру и качественно новый уровень жизни граждан.

По материалам пресс-службы ГУ ГФС в Николаевской области