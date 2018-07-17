Договор на обслуживание многоквартирных домов Николаева уже подписали - Репин утверждает, что сессия не может это отменить

Александр Репин Заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин вчера подписал все договора с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Об этом стало известно во вторник, 17 июля, в ходе заседания 40-й очередной сессии Николаевского городского совета.

В первую очередь Репин отметил, что назвать данный конкурс непрозрачным нельзя, так как на всех пяти заседаниях присутствовала пресса. Также он добавил, что на сегодняшний день ни от кого не поступило запросов о предоставлении протоколов заседания.

– По итогам конкурса был объявлен победитель. Победителем была признана компания «Місто для людей» и в тот же день приказом директора департамента я был уполномочен подписать договора на управление многоквартирных домов, сроком на один год. По состоянию на вчерашний день все договора были мною подписаны, я был обязан это сделать. От себя добавлю, сессия не уполномочена отменять решение конкурсной комиссии, - отметил Репин.

После чего, глава фракции «ОБ» Игорь Дятлов в связи с тем, что «произошел колоссальный обман» предложил признать работу Репина неудовлетворительной, снять с должности председателя комиссии, в случае если первые два пункта наберут поддержку, то прервать сессию, чтобы организовать рабочую группу, подготовить иск от имени горсовета и признать незаконными подписанные договора, обратится в правоохранительные органы и возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновником.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии БЮТ вышли на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.