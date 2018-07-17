МОЗ направил в регионы вакцины для профилактики бешенства - на Николаевщину передали

Украина закупила более 39 тысяч доз вакцин для профилактики бешенства, которые Министерство здравоохранения уже передало в регионы. На Николаевщине на данный момент в наличии более 2 тысяч вакцин. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«Антирабические вакцины, предназначенные для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, были закуплены и доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) за средства государственного бюджета. Эти вакцины, производимые во Франции, имеют сертификат качества GMP и преквалифицированы ВОЗ», - говорится в сообщении.

В медучреждениях Николаевской области на данный момент в наличии 2 тысяч 131 вакцина от бешенства, более 42 тысяч вакцин для профилактики кори, краснухи и эпидимечского паротита; более 69 тысяч вакцин для профилактики гепатита В, и других. Всего за средства госбюджета на Николаевщину, согласно таблице о наличии вакцин в регионах, опубликованной Минздравом, приобретено препаратов на сумму 11 миллионов 496 тысяч гривен. В Минздраве напомнили, что бешенство - это острая инфекционная болезнь, поражающая центральную нервную систему. Источником вируса являются различные хищные и домашние животные. Вирус передается от больных животных через укус или ослюнение кожи, особенно если на ней есть микротравмы.

«Антирабическую вакцину применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозрительными или неизвестными животными. Дальнейшая ревакцинация проводится согласно схеме лечебно-профилактической иммунизации. Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающих с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и др», - отмечается в сообщении.