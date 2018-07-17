«Есть вина подрядчика и есть заказчика»: глава департамента ЖКХ Николаева Палько считает, что его и Копейку «притянули к делу»

Глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что имеет исключительно «политический» статус в деле депутата горсовета Игоря Копейки, так же, как и сам депутат.
Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».
Андрей Палько считает, что депутата «практически нереально» привлечь к ответственности на законодательном уровне.
— Из той информации, что я знаю, то думаю, здесь статус однозначно только «политический». Это моё личное убеждение. Почему? Потому что, если брать с логической точки зрения, то депутата привлечь к ответственности или за что-то «возбудить» дело практически нереально. Нет там ни зарплаты, не какого-то графика работы... Единственное - это протокол о коррупционном правонарушении, - сказал Андрей Палько.
«Эффективным» методом привлечь депутата к ответственности, по словам Палько, является обвинение в участии в организованной преступной группировке. Однако, по словам руководителя Департамента ЖКХ, виновными всегда остаются заказчики и подрядчики.
— Есть эффективный метод, который есть в законодательстве - притянуть в лице ОПГ (организованной преступной группировки - ред.). Для этого что необходимо? Нужен подрядчик, нужен организатор и нужен чиновник. Я думаю, что для этих целей и было обозначено. Притянули сюда и меня, и Копейку, и подрядчика [...]. Но, на самом деле, есть подрядчик и есть заказчик. Если подрядчик выполнил работу некачественно или где-то схитрил, а заказчик не досмотрел, то есть вина подрядчика и есть вина заказчика. В рамках вот этих разбирательств принимается решение. По такому принципу, по сути, можно обвинить любого депутата, - отметил Андрей Палько.
Также Андрей Палько назвал вопросы прокуратуры на допросе «несуразными», отметив, что в вопросе уже звучало косвенное обвинение.
— Вопросы, которые задавали, я вам, честно говоря, скажу, просто-напросто какие-то несуразные. Там был один вопрос, если я правильно скажу, что-то типа: «Ваше отношение к организации преступной группировки Копейки?». Тут уже как бы и следствие, и причина, и приговор. Я тут же говорю следователю: «Вы уже осудили и прямым текстом в вопросе сказали, что человек виновен и он - организатор ОПГ». Ну вот, один раз только меня приглашали. Я дал свои показания, - добавил Андрей Палько.
В ходе обысков у Андрея Палько и его семьи изъяли телефоны, отметив, что там может быть полезная для следствия информация.
— Провели обыски. Судя по их поведению, им нужно было просто «поставить галочку» для того, чтобы процессуальная норма была. Провели обыски у всех, кто был обозначен в решение суда [...]. Что искали, я так и не понял. Изъяли все три телефона - мой, жены и дочери, - сказал Андрей Палько.
Напомним,
Как известно, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.
Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.
Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.
Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.
Как сообщалось ранее, Олег Тоболин заключил сделку с прокуратурой по уголовному производству о хищении более 100 тысяч гривен с бюджета Николаевского горсовета. Согласно материалам производства, Тоболин перечислил вверенные ему департаментом ЖКХ Николаевского горсовета бюджетные деньги на ремонт ограждения кладбища в микрорайоне Терновка на другой счет. При этом для получения денег ранее подавались в ЖКХ поддельные документы. После передумал утверждать ранее подписанный с прокуратурой договор о признании виновности.