«Есть вина подрядчика и есть заказчика»: глава департамента ЖКХ Николаева Палько считает, что его и Копейку «притянули к делу»

Глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что имеет исключительно «политический» статус в деле депутата горсовета Игоря Копейки, так же, как и сам депутат.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Андрей Палько считает, что депутата «практически нереально» привлечь к ответственности на законодательном уровне.

— Из той информации, что я знаю, то думаю, здесь статус однозначно только «политический». Это моё личное убеждение. Почему? Потому что, если брать с логической точки зрения, то депутата привлечь к ответственности или за что-то «возбудить» дело практически нереально. Нет там ни зарплаты, не какого-то графика работы... Единственное - это протокол о коррупционном правонарушении, - сказал Андрей Палько.

«Эффективным» методом привлечь депутата к ответственности, по словам Палько, является обвинение в участии в организованной преступной группировке. Однако, по словам руководителя Департамента ЖКХ, виновными всегда остаются заказчики и подрядчики.

— Есть эффективный метод, который есть в законодательстве - притянуть в лице ОПГ (организованной преступной группировки - ред.). Для этого что необходимо? Нужен подрядчик, нужен организатор и нужен чиновник. Я думаю, что для этих целей и было обозначено. Притянули сюда и меня, и Копейку, и подрядчика [...]. Но, на самом деле, есть подрядчик и есть заказчик. Если подрядчик выполнил работу некачественно или где-то схитрил, а заказчик не досмотрел, то есть вина подрядчика и есть вина заказчика. В рамках вот этих разбирательств принимается решение. По такому принципу, по сути, можно обвинить любого депутата, - отметил Андрей Палько.

Также Андрей Палько назвал вопросы прокуратуры на допросе «несуразными», отметив, что в вопросе уже звучало косвенное обвинение.

— Вопросы, которые задавали, я вам, честно говоря, скажу, просто-напросто какие-то несуразные. Там был один вопрос, если я правильно скажу, что-то типа: «Ваше отношение к организации преступной группировки Копейки?». Тут уже как бы и следствие, и причина, и приговор. Я тут же говорю следователю: «Вы уже осудили и прямым текстом в вопросе сказали, что человек виновен и он - организатор ОПГ». Ну вот, один раз только меня приглашали. Я дал свои показания, - добавил Андрей Палько.

В ходе обысков у Андрея Палько и его семьи изъяли телефоны, отметив, что там может быть полезная для следствия информация.

— Провели обыски. Судя по их поведению, им нужно было просто «поставить галочку» для того, чтобы процессуальная норма была. Провели обыски у всех, кто был обозначен в решение суда [...]. Что искали, я так и не понял. Изъяли все три телефона - мой, жены и дочери, - сказал Андрей Палько.

Напомним,