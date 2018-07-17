«Это государственная тайна», - Сенкевич заявил, что проблема с хлором в Николаеве будет решена, не уточнив как

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что проблема с поставкой хлора решена, но более детальной информации не предоставил, сославшись на государственную тайну.

Об этом стало известно во вторник, 17 июля в ходе заседания очередной сессии в горсовете.

Так, депутат Павел Зоткин поднял вопрос касательно проблемы поставки хлора и отметил, что данная тема яро муссируется в СМИ. На что мэр Сенкевич отметил, что это касается всей Украины, а не только нашего города и добавил, что поставки хлора на «Николаевводоканал» скоро возобновляться.

- У нас каждый год происходит закупка хлора, происходят тендера на поставку хлора в течение следующего года. То есть, в 2017 на 2018 год, в 2018 на 2019. Если такой тендер состоялся, то невозможно ни у кого больше заказать услуги поставки хлора. В ином случае нужно разрывать договор и закупать новый. Но это процесс двух месяцев, а хлора нам хватит на 7 дней. Мы нашли там выход, хлор будет, все будет нормально, не переживайте. Я не могу вам сказать, потому что это государственная тайна, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» с 16 июля намеревались «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы.

Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля. После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена.

В частности, единственный производитель жидкого хлора в Украине компания «Днепроазот» готова возобновить работу при условии повышения цен.