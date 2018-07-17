«Я готов судиться», - Палько считает проверку, которую провели в Департаменте ЖКХ Николаева, однобокой и готов подать суд

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

Об этом он заявил в интервью «Преступности.НЕТ».

Андрей Палько рассказал, что акт о проверке занимает 74 страницы. По его мнению, проверка была однобокой. После отпуска, который закачивается у директора ведомства, в августе, он будет готов дать пояснения по проверке и если их не примут, Андрей Палько подаст в суд.

— Касательно самого акта, он на 74 страницах и там порядка 17 вопросов. По этим вопросам проведена была служебная проверка и выдано заключение [...]. Тем более, это не касалось меня, это касалось работы департамента. Мне нужна будет информация, которая находится в департаменте для того, чтобы я мог дать соответствующие комментарий с оценками. Предварительно могу сказать, что проверка проведена однобоко и с определенным умыслом. После выхода из отпуска я должен буду предоставить соответствующие пояснения по этому акту. Если не будут приняты мои аргументы, как таковые, то, естественно, я готов буду судиться, - сказал Андрей Палько.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.