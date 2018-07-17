«Выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции»: мэр Днепра о людях, из-за которых Николаев и ряд городов могут остаться без воды

Городской голова Днепра Борис Филатов призвал спецслужбы разобраться с людьми, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды.

Об этом свидетельствует сообщение, которое Борис Филатов опубликовал на своей странице в Facebook.

«О ситуации с водоснабжением и хлорированием воды: 1. Панику прекратить. 2. Я, как мэр, гарантирую, что Днепр будет с водой, потому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22.00 передаёт его хлорпереливной станции, принадлежащей облсовету. 3. Я не комментирую проблемы с производством хлора ОАО «Днепроазот». 4. Я считаю, что государственное стратегическое предприятие «Аульская хлорпереливная станция», переданная в аренду частным структурам, управляется идиотами и безответственными ничтожествами, которые не в состоянии прогнозировать риски и работают на кошелёк одного из нардепов. 5. Мне непонятно, почему мы купили хлор для нужд города, а люди, которые за это отвечают, шантажируют полстраны. 6. Если в нашей стране есть хоть одна спецслужба, то она уже должна завтра выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды», - написал Филатов.