«Выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции»: мэр Днепра о людях, из-за которых Николаев и ряд городов могут остаться без воды

Городской голова Днепра Борис Филатов призвал спецслужбы разобраться с людьми, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды.
Об этом свидетельствует сообщение, которое Борис Филатов опубликовал на своей странице в Facebook.
«О ситуации с водоснабжением и хлорированием воды:
1. Панику прекратить.
2. Я, как мэр, гарантирую, что Днепр будет с водой, потому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22.00 передаёт его хлорпереливной станции, принадлежащей облсовету.
3. Я не комментирую проблемы с производством хлора ОАО «Днепроазот».
4. Я считаю, что государственное стратегическое предприятие «Аульская хлорпереливная станция», переданная в аренду частным структурам, управляется идиотами и безответственными ничтожествами, которые не в состоянии прогнозировать риски и работают на кошелёк одного из нардепов.
5. Мне непонятно, почему мы купили хлор для нужд города, а люди, которые за это отвечают, шантажируют полстраны.
6. Если в нашей стране есть хоть одна спецслужба, то она уже должна завтра выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды», - написал Филатов.
Стоит отметить, что городской голова Николаева Александр Сенкевич также сообщил, что город не останется без воды из-за отсутствия хлора. Однако при этом он отказался объяснять каким образом водоканал получит хлор, ссылаясь на «государственную тайну».
Как известно, 15 июня, объясняя тем, что в связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности, природного газа, производство аммиака и карбамида в стало экономически невыгодным, АО «Днепразот» остановил производство хлора. Это повлекло за собой череду сообщений о том, что водоканалы Украины остались без возможности обеззараживания воды. Тогда «Николаевводоканал» с 16 июля намеревался «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.
Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля. После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена. В связи с этим обстоятельством, предприятию необходимо дополнительно 3 миллиона гривен на закупку хлора.