Работники Николаевского морпорта попросили нардепа помочь им добиться выплат компенсаций за незаконные увольнения

Работники Николаевского морского порта попросили народного депутата, лидера «Социалистической партии Украины» Сергея Каплина добиться справедливости в вопросе с их увольнениями.

Такое заявление он сделал в ходе их совместной встречи во вторник, 17 июля.

По словам главы профсоюза работников морского транспорта Николаевского морского торгового порта Павла Прокопенко, администрация пытается «уничтожить их профсоюз, ветеранскую организацию и кадровых работников».

- Потому что порядка 170 человек кадровых работников было уволено, на их места взяли тех людей, которые не имеют никакого отношения к морской отрасли, в основном это иногородние, в основном с Херсонской области люди. Часть людей подала иски в суды, выиграло эти суды. Администрация хитро начала выполнять решения этих судов – восстанавливает людей и тут же :«пиши заявление на увольнение по собственному желанию, иначе мы тебе создаем такое условие, что ты работать не будешь». Часть людей до сих пор не восстановлены на работе, - рассказал он.

Помимо решений суда первой инстанции, у людей есть решение апелляционного суда, однако администрация восстановила не всех и не выплачивает им компенсации за вынужденный прогул.

- В июне прошлого года администрация создала «карманный профсоюз» и невзирая на то, что они не являются стороной коллективного договора, перечисляют незаконно им деньги порядка 10%, которые по коллдоговору должны перечисляться нашему профсоюзу. Мы написали заявление в полицию, полиция открыла уголовное производство по этому вопросу, идут процессуальные действия, - отметил он.

В свою очередь Каплин заявил, что данная проблема охватывает около 15-20 тысяч человек и у них есть потенциал объединиться. В дальнейшем он планирует провести собрание комитета с участием профсоюзных лидеров и рабочих.

- Вы сможете министру или как-минимум заместителю министра инфраструктуры, руководству портовой организации высказать свою четкую позицию. Я ее поддержу,разумеется и комитет ее поддержит. Мы возьмем на личный контроль решение этих проблем, - ответил он.

Также лидер партии попросил работник морпорта подробно описать основные нарушения, которые ограничивают или не признают их права.

- Мы обратимся в Национальное бюро, обратимся в Генеральную прокуратуру, обратимся в министерство внутренних дел, обратимся к президенту страны и премьеру с официальными запросами и обращениями от народных депутатов. Это буду не только я один, а несколько человек, которые занимаются этими проблемами, - подчеркнул Каплин.

Помимо этого он подчеркнул, что уже поручил депутату верховного совета члену комитета по транспорту Александру сугоняк заниматься этим вопросом, а также общался с председателем комитета по вопросам транспорта Дуневичем – это ваш профильный комитет. И они тоже станут на защиту ваших интересов, на защиту профсоюзов.

- Кроме прочего завтра у меня предусмотрены встречи с вашими коллегами в Одессе. Мы должны продемонстрировать нашу солидарность. Все порты, все трудовые коллективы - один за всех и все за одного. Это единственный механизм, посредством которого мы можем с вами добиваться результата, - сказал он портовикам.

По его словам, в случае необходимости они прибегнут к самым радикальным методам.

- Перекрытию дорог, акций протестов, более того, я завтра буду ставить остро вопрос, чтобы мы уже готовились к забастовке профсоюзов. Работе по инструкциям. Мы остановим порты, как я остановил несколько месяцев назад железную дорогу и криворожский метзавод. Тогда собственник потерял за один день почти пол миллиарда на падении котировки акций. Это наш план. Ни больше, ни меньше. И за каждый пункт плана я отвечаю, - резюмировал он.

После этого несколько работников морского порта рассказали о конфликтах, которые у них произошли с администрацией и о том, чем именно они недовольны и каких изменений жду. В свою очередь Каплин обсудил с присутствующими темы нынешней «нищенской зарплаты» и субсидий.