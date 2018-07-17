Депутаты Николаевского горсовета отстранили Репина с должности замдиректора ДЖКХ

Депутаты Николаевского городского совета проголосовали положительно за отстранение Александра Репина с должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом шла речь во время заседания 40-й очередной сессии, во вторник, 17 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, глава профильной комиссии по по вопросам законности Александр Маликин сообщил, что сейчас на рассмотрение два вопроса: об отстранении заместителя директора ДЖКХ Александра Репина с его должности и об изменении председателя конкурсной комиссии по выборы управляющего домовладениями.

- В повестке дня было рассмотрено четыре проекта решения: про ситуацию которая сложилась в конкурсе и отстранение заместителя директора ДЖКХ Александра Репина, второй проект решения - внесение изменений про решение горсовета про создание постоянных комиссий, их состав и председателя. Два следующих проекта решения про обращение к правоохранительным органам для проведения проверки и обжалования договоров с «Місто для людей - Миколаїв» будут внесены немного позже, - доложил он.

В конечном итоге, депутаты проголосовали за то, чтобы отстранить Репина от его обязанностей как заместителя директора департамента ЖКХ, а также поддержали назначение Алексея Лепишева главой комиссии по вопросам ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии БЮТ вышли на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.