Осужденного за «самоволку» николаевца, который ходил к сепаратистам, исключили из списка на получение жилья

Депутаты Николаевского городского совета 17 июля на сессии проголосовали за исключение Григория Бабака, осужденного за «самоволку», из списка на предоставление жилья.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что пребывая на боевой позиции, 28 июня 2014 года, младший сержант Бабак оставил оружие и пошел к сепаратистам. 23 марта 2015 года Бабак вернулся в воинскую часть и со временем получил реальный приговор за самовольное оставление места службы. После этого Бабак стал претендовать на получение бесплатной квартиры, о чем в своем блоге пишет генеральный директор «Украинской медиа-группы» Артем Дыбленко.

Во время внеочередного заседания жилищной комиссии 17 июля Бабака исключили из списка тех, кто претендует на квартиру. Всех остальных претендентов в списке оставили. Депутат Светлана Таранова сообщила, что всего на программу направлено более 10 миллионов гривен, за эти деньги будут куплены девять однокомнатных квартир, четыре двухкомнатные, три трехкомнатные и одну расширенную однокомнатную квартиру. Депутаты городского совета единогласно поддержали решение жилищной комиссии – таким образом, Бабаку не выдадут бесплатное жилье.

Напомним, что сам Григорий Бабак в своем обращении к Татьяне Казаковой, под которым он ставит подпись, написал, что он оставил дислокацию своего подразделения и "пішов сперечатися з сепаратистами".