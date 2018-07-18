Горсовет Николаева одобрил список участников АТО, которых обеспечат жильем – в него включили и командира морпехов Делятицкого

Дмитрий Делятицкий Депутаты Николаевского городского совета на сессии 17 июля одобрили список участников АТО, которые получат бесплатное жилье. В этот список включили командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрия Делятицкого, который получит трехкомнатную квартиру.

Список участников АТО, которые получат жилье, есть в распоряжении «Преступности.НЕТ».

В общую и льготную очереди Делятицкого включили 5 июля 2018 года, согласно решению исполнительного комитета Николаевского городского совета. Это сделали по ходатайству командующего ВМС Украины Игоря Воронченко и, как было сказано во время заседания жилищной комиссии в Николаевском горсовете – по требованию президента Украины Петра Порошенко.

Всего в списке 20 человек – из него исключили Григория Бабака, осужденного за самовольное оставление воинской части. В одной части этого списка пять воинов с третьей группой инвалидности: Пархоменко, Димогло, Олейник, Каратеев, Звездун.

На льготную очередь их поставили в 2017 году. В списке по льготе для участников АТО 14 человек: Билицкий, Михов, Бойко, Гринь, Шлыков, Срибный, Линик, Жеребцов, Смола, Кравченко, Ткач, Ерентюк, Урсул и Михалев. В льготную очередь их, в основном, включили в 2015 году. Отдельно в списке идет Делятицкий.