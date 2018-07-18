«Действия украинских силовиков дикарские»: Глава Нацсоюза журналистов Украины осудил похищение в Николаеве турецкого журналиста

Юсуф Инан Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко утверждает, что ситуация, произошедшая с турецким журналистом Юсуфом Инаном в Николаеве, которого задержали и похитили сотрудники спецслужб, очень тревожная и вызывает беспокойство.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Для международных партнеров НСЖУ, в частности Международной и Европейской федераций журналистов, принципиальным является соблюдение украинскими властями прав оппозиционных иностранных журналистов. Сейчас мы видим, что действия украинских силовиков являются дикарскими: такими были депортация грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили в прошлом году, нарушение прав азербайджанского журналиста Фикрата Гусейнова весной этого года. И вот теперь новая ситуация, которая показывает, что Украина - страна опасности для оппозиционных иностранных журналистов», – пишет он.

Напомним, что днем в центре Николаева похитили оппозиционного турецкого журналиста и учредителя николаевского благотворительного фонда Юсуфа Инана, которого турецкие власти обвиняют в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред турецким властям.