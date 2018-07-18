Названы редкие имена, которыми называют маленьких николаевцев: «Чингизхан, Тамирлан, Зульфия-Мелания, Лилит»

Названы самые распространенные и редкие имена, которые давали жители Николаева своим новорожденным детям в течении первого полугодия 2018 года.

Информацию предоставили в отделе Государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

«Основными мотивами, которые в наше время определяют избрания имени для младенцев, являются: семейная традиция, по которой сына или дочь называют именем отца, дедушки, матери, бабушки или кого-то из близких родственников; чествования именем ребенка выдающихся лиц, литературных персонажей, киногероев, спортсменов и так далее; звучность имени, его легкость в произношении. В целом же сейчас четких канонов в выборе имени нет. Тем более, что и в Интернете, и в печатных изданиях столько всего можно найти о значении имен! Поэтому одни родители останавливаются на классических вариантах, другие стремятся к оригинальности, третьи ориентируются на астрологию или нумерологию. Так, в течении первого полугодия 2018 года в Николаевской области предлагаем тенденцию имен, которые держат лидерство, а именно: самые распространенные мужские имена - Александр, Артем, Егор, Никита, Максим, Дмитрий, Владислав, Кирилл, Богдан, Денис, Илья, Ярослав, Иван; самые распространенные женские имена - София, Анастасия, Мария, Ева, Полина, Анна, Арина, Дарья, Виктория, Вероника, Злата», - говорится в сообщении.