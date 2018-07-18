Названы редкие имена, которыми называют маленьких николаевцев: «Чингизхан, Тамирлан, Зульфия-Мелания, Лилит»

Названы самые распространенные и редкие имена, которые давали жители Николаева своим новорожденным детям в течении первого полугодия 2018 года.
Информацию предоставили в отделе Государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
«Основными мотивами, которые в наше время определяют избрания имени для младенцев, являются: семейная традиция, по которой сына или дочь называют именем отца, дедушки, матери, бабушки или кого-то из близких родственников; чествования именем ребенка выдающихся лиц, литературных персонажей, киногероев, спортсменов и так далее; звучность имени, его легкость в произношении. В целом же сейчас четких канонов в выборе имени нет. Тем более, что и в Интернете, и в печатных изданиях столько всего можно найти о значении имен! Поэтому одни родители останавливаются на классических вариантах, другие стремятся к оригинальности, третьи ориентируются на астрологию или нумерологию. Так, в течении первого полугодия 2018 года в Николаевской области предлагаем тенденцию имен, которые держат лидерство, а именно: самые распространенные мужские имена - Александр, Артем, Егор, Никита, Максим, Дмитрий, Владислав, Кирилл, Богдан, Денис, Илья, Ярослав, Иван; самые распространенные женские имена - София, Анастасия, Мария, Ева, Полина, Анна, Арина, Дарья, Виктория, Вероника, Злата», - говорится в сообщении.
Помимо этого регистраторы назвали редкие имена, которыми николаевцы называли своих детей.
«Встречаются имена, заимствованные из западноевропейских языков, и взяты из популярных произведений зарубежной художественной литературы. В поисках свежих имен, которые отличались на фоне массы, супружеские пары обращаются также к древнерусским и славянским сложным именам. Обновляется именной репертуар и за счет заимствований из братских языков бывшего СССР или из языков соседних народов бывших социалистических стран. Также, одним из мотивов, которые в наше время определяют избрания имени для младенцев, является чествование именем ребенка выдающихся личностей, литературных и мифичних персонажей, киногероев, в том числе героев сериалов, популярных певцов и т.д.», - поясняют регистраторы.
Редко употребляемые мужские имена: Акир Али, Емилиан, Рачик, Маркус, Нику, Саян, Рустам, Амиран, Аврам, Ромай, Рувим, Искандар, Мустафо, Адам, Джошуа Маёва, Кэрим, Азим, Акшин, Эдгар, Амаль, Руслан-Лютфи, Дэмид, Мурад, Чингизхан, Дэниз Кэрэм, Дэниз Бэкир, Рамин, Хумам, Эльмир, Эбэлфэз, Изаак Элиэ, Кристофер, Александэр, Нестор, Макар, Даниэль, Лука, Ольгэрд, Орэст, Яромир, Тамирлан, Мухамад;
Редко употребляемые женские имена: Алевтина, Зульфия-Мелания, Ханна, Мишель, Элла, Элис, Эмма, Анисья, Аделия, Сара, Владимира, Афина, Алисия, Агния, Забава, Лилит, Квитослава, Мелисса, Валида, Лесана, Симона, Августина, Эстер, Дана, Ярина, Михайлина, Динара, Светозара, Теона, Регина, Маричка, Альвина, Соломия, Жасмина, Габриэлла, Каролина.