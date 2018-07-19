«Вода не прощает ошибок»: Николаевские спасатели рассказали о правилах безопасности во время купания

В среду, 17 июля, сотрудники Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области вместе с представителями ювенальной полиции и волонтерами Общества Красного креста Украины провели информационно-разъяснительную работу с отдыхающими на побережье Черного моря в Березанском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, спасатели акцентировали внимание отдыхающих на обязательности соблюдения правил безопасности на воде. Отмечается, что особую осторожность нужно проявлять при купании на надувных матрасах или кругах.

Также каждому вручили информационные листовки с перечнем правили безопасного поведения на воде, на которых был указан и экстренный номер Службы спасения «101». В свою очередь, волонтеры провели мастер-класс по указанию первой помощи. К примеру, на манекене показали как делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

«Спасатели Николаевщины обращаются ко всем жителям и гостям нашего края! Будьте ответственными, не заходите в воду в нетрезвом состоянии, долго не находитесь под прямыми лучами солнца, особенно в пору жары! Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101». Помните, вода не прощает ошибок!» - призвали в ГСЧС.

Напомним, что с начала 2018 года в Николаевской области и городе в государственной службе по чрезвычайным ситуациями зарегистрировали 25 эпизодов утонувших в воде. Из них - трое детей.