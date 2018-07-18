Николаевских работодателей приглашают к анкетированию относительно потребностей рынка труда

Государственной службой занятости введено анкетирование работодателей о потребности в работниках на 2019 год. Заполнить анкету можно в «Личном кабинете» на Интернет-ресурсе Государственной службы занятости «Единственное социальная среда занятости» в разделе «Опросы».

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько, передает отдел информационной работы Николаевского ОЦЗ.

«Проведение углубленного изучения перспектив развития регионального рынка труда на основании данных работодателей позволит спрогнозировать локальный рынок труда, составить перспективную потребность в работниках в профессиональном разрезе - отметил руководитель региональной службы занятости - Мы приглашаем всех работодателей области присоединиться к анкетированию!».

В центре занятости отмечают, что сервис доступен для работодателей, которые зарегистрировали в ОЦЗ логины и пароли для входа в персональный кабинет. За дополнительной информацией о регистрации в персональном кабинете и заполнении анкеты обращайтесь в ближайший центр занятости или филиалы Николаевского областного центра занятости. Результаты анкетирования будут обрабатываться специалистами Государственной службы занятости (Центрального аппарата) и будут использованы при разработке прогноза потребности в работниках на 2019 год.

Дополнительно: «Электронный кабинет работодателя» - это сервис, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, ориентированный прежде всего на сокращение затрат времени для посещения центра занятости и повышение уровня взаимодействия работодателей со службой занятости.

В «Электронном кабинете» работодатель имеет возможность просмотреть актуальность реквизитов своего предприятия, содержащиеся в базе службы занятости, состояние укомплектования заявленных вакансий, количество направлений центром занятости претендентов на работу, договоры на организацию общественных работ и трудоустройства после профессионального обучения, осуществить подбор работников путем просмотра резюме. В электронном кабинете работодателя предусмотрена возможность представления отчетов по форме № 3-ПН «Информация о спросе на рабочую силу (вакансии)», в том числе и уточняющих, в онлайн режиме в государственную службу занятости и последующей загрузкой в базу данных.