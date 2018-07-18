«Николаевводоканал» подписал 9-миллионный договор на ремонт коллектора по Богородичной

Во вторник, 17 июля ГКП «Николаевводоканал» заключил договор на выполнение работ по капитальному ремонту коллектора по улице Богородичной с ООО «Нимфан».

Об этом свидетельствуют информация, опубликованная на сайте публичных закупок Prozzoro.

Так, заявку на участие в торгах по осуществлению капитального ремонта канализационного коллектора подала только две фирмы: ООО «Укрспецоборудование», предложив за свои работы 9 миллионов 703 тысячи 749 гривен 91 копейку. Вторая фирма ООО «Нимфан» с суммой в 9 миллионов 159 тысяч 478 гривен 45 копейки. Победителем в тендере определили последнюю.

Подрядчику предстоит заменить коллектор Д-1400мм от улицы Лесковая в приемную камеры ГНСК (протяженность 188 п / м). Согласно документации работы должны выполнить до 31 декабря нынешнего года.

Напомним, 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. На данный момент для ремонта аварийного коллектора уже выбрали подрядчика и работы на улице Лесковой начнут 6 июня.

В частности, 5 июня ГКП «Николаевводоканал» подписали договор с ООО «Укрспецоборудование» для ремонта коллектора по улице Лесковая, работы начались в среду, 6 июня.