Замглавы сельсовета на Николаевщине заявил об угрозах со стороны лесхоза из-за вопросов о незаконной вырубке деревьев

В Николаевской области, в Прибугской ОТГ (Доманевский район) вырубили около гектара деревьев, не предоставив представителям местной власти разрешительных документов на вырубку.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель главы Прибугского сельского совета Александр Гунивенко.

По словам Александра Гунивенко, в сельсовет поступила информация о том, что в лесополосе, которая относится к Веселиновскому лесному хозяйству, вырубили деревья под корень. 13 июля, в пятницу, замглавы сельсовета, вместе с помощниками, поехал на указанное место, чтоб выяснить ситуацию. На самой территории леса на тот момент уже был вырублен участок шириной 7,5 метра, длиной один километр. Работники, занимающиеся спилом деревьев, заверили в том, что все необходимые документы у них есть. Однако, по требованию Гунивенко, показали только договор купли-продажи, заключенный с лесным хозяйством. Спил деревьев назвали «плановой вырубкой». Других разрешительных документов, подтверждающих, что деревья нужно спилить, у работников не было.

— Объясняют, что это плановая вырубка, все санкционированно, метки ставят на деревьях, хотя мы смотрели метки на деревьях, одно дерево с одной стороны, другое с другой, но они вырубают и деревья без меток, пилят все подряд, - рассказал Александр Гунивенко.

После того, как Гунивенко потребовал показать остальные документы, рабочие позвонили в лесное хозяйство. По словам замглавы сельсовета, с рабочими, а потом и с ним, разговаривал один из сотрудников лесхоза Василий Шытев. По телефону он потребовал у замглавы не вмешиваться, а позже начал угрожать, пообещав разобрать автомобиль Гунивенко на металлолом.

— Он сказал, что нам здесь делать нечего, это не наша компетенция, мы не контролирующий орган их и нам пора ехать домой отсюда и мы препятствуем работе лесного хозяйства, за что я буду отвечать. А потом вечером мне он же звонил и говорил, что автомобиль, на котором я приехал, потому что я перегородил работникам дорогу, чтоб они не уехали до приезда полиции, мой автомобиль сдадут на металлолом, если я еще раз приеду и буду мешать им работать, - сказал Александр Гунивенко.

Сотрудники полиции, приехавшие по вызову замглавы сельсовета на место вырубки деревьев, документов у рабочих не попросили. А в самом районном отделении полиции, как утверждает Александр Гунивенко, ему также посоветовали не вмешиваться и заявили, что все разрешительные документы на вырубку находятся у них.

— Документов у них при себе не было, это точно, они позвонили в райотдел, в райотделе им сказали, что документы у них, то есть документы на вырубку леса почему-то находятся в полиции. Я позвонил в райотдел полиции, на что мне было сказано то же самое, что и лесничество: «Вы сюда не лезьте, это не ваша компетенция, вы заяву написали и езжайте оттуда, мы будем разбираться сами, документы у меня». Но зачем документы на вырубку деревьев находятся в отделе? – рассказал замглавы сельсовета.

После этого Александр Гунивенко написал заявление в полицию и поехал в Николаев, где обратился с этой проблемой в экологическую инспекцию. В ведомстве его заявление приняли, так же, как и на горячей линии главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко. Замглавы рассказывает, что пилили преимущественно дубы, все спиленные деревья, судя по пням, были здоровые. По мнению замглавы сельсовета, деревья спиливают, чтобы спустить их на дрова и в дальнейшем продать.

Стоит отметить, что данная лесополоса относится к так называемым «Докучаевским лесополосам», которые были высажены для защиты полей.

Ранее сообщалось, что заповедная зона Марьевское урочище пострадала от массовой вырубки деревьев браконьерами.