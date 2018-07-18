Количество пострадавших от отравления в летнем лагере на Донетчине увеличилось до 84 человек

В результате отравления в лагере «Ястребок» в Донецкой области уже госпитализированы 84 человека, среди которых 68 детей.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«17-18 июля из детского лагеря «Ястребок» в селе Сосновка Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека», - говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

Напомним, что всего в лагере находилось 134 человека. 16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышенную температуру и тошноту. 17 июля сообщалось о 33 госпитализированных в возрасте от 9 до 16 лет.