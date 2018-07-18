Тонкая грань между вынужденными мерами и садизмом

На николаевском КП «Центр защиты животных» в пятницу, 13 июля, усыпили 70 собак. По словам директора предприятия, часть из них были агрессивными, часть – больны опасными заболеваниями и у части от долгого содержания в вольерах произошли необратимые изменения психики. Ещё четыре собаки усыпили из-за того, что они были больны дирофиляриозом.

Произошедшее снова всколыхнуло жителей Николаева и породило конфликты между зоозащитниками, работниками КП и теми, кто поддерживает решения нового директора. После этого, во время перерыва в сессии городского совета, они подрались в холле мэрии.

Вот ладно, я могу понять, почему у некоторых людей не вызывает сожалений применение эвтаназии к 70 собакам, которые оказались на улице по вине людей. Я даже могу попробовать понять чью-то радость по поводу того, что от убийства этих небольших собак, а там было много «малявок», которые не то, что напасть, даже добежать до вас не смогли бы, им якобы станет спокойнее ходить по улицам.

Но все мы, вроде бы как, знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И как бы люди были не против бездомных собак, давать животному яд - не здраво и незаконно. Все же адекватные люди с этим согласны? От яда собака умирает в мучениях, а мучения могут радовать только больных людей.

Так вот эта милая женщина, которая публично высказывает поддержку нынешнему директору КП «ЦЗЖ», в прямом эфире программы «Один за всех» заявляла, что дает собакам яд. Чистит улицы. Директору, который говорил, что его личное отношение не будет влиять на работу и она будет осуществляться только в рамках действующего законодательства.

Также она пишет в одной из николаевских групп, где находит отклик в сердцах людей.

Ну правда, неужели вас не пугают люди, которым нравится причинять боль другим? Неужели не кажется странным то, что именно такой человек поддерживает эти методы? Подруга известного Алексея Святогора, которому вменяют пропаганду культа насилия и жестокости, кстати.

Мы с вами можем по-разному относиться к сложившейся в Николаеве ситуации, к собакам и людям, которые их выбрасывают, но давайте не будем переходить грань между вынужденными мерами и садизмом.