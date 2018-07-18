Комиссия избрала главой управления ГБР в Николаеве прокурора ГПУ Денегу – окончательное решение за главой ведомства

Внешняя конкурсная комиссия при Государственном бюро расследований определилась с 27 победителями на руководящие должности в этом ведомстве – в Николаевском территориальном управлении ГБР директором избрали Олега Денегу.

Об этом сообщает «Левый берег».

До этого Олег Денега был заместителем начальника Департамента поддержания государственного обвинения и представительство интересов гражданина или государства в судах ГПУ. В Генпрокуратуре он несколько лет занимал разные должности, а до этого, в период с 2009 по 2011 год, возглавлял прокуратуру Львова. Перед этим назначением Денега был прокурором Шевченковского района Львова.

Стоит отметить, что как писала «Судебно-юридическая газета», член Совета общественного контроля при ГБР сообщал о ряде проблем с декларациями кандидата Денегы, которые могут быть связаны с нарушением антикоррупционного законодательства.

В частности указывалось, что во всех декларациях кандидат не указал стоимость имущества, которое было приобретено в собственность его безработной женой Натальей: приобретенной в 2001 году во Львове квартиры на 80 квадратных метров, а также дом на 472,2 квадрата в селе Солонцы Пустомытовского района и два земельных участка. Также в 2014 году Денега приобрел «Toyota Camry», но снова не указал стоимость автомобиля.

Кроме того, Олег Денега при безработной жене и четырех детях на иждивении сумел собрать 710 тысяч гривен сбережений.

В ГБР отметили, что окончательно решение о назначении на должности принимать директор ГБР Роман Труба после проведения специальной проверки в отношении победителей.

Директор ГБР сообщил, что в конкурсе неоднократно появлялись заявления общественных организаций о недоброчесности тех или иных кандидатов

«Мы внимательно следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была у внешней комиссии при собеседованиях. С завершением конкурса ГБР имеет право проверить каждого победителя, более того - это наша обязанность», - убежден глава Бюро.

«Это не значит, что мы единодушно согласны с чьим-то выводами. Сегодня любую информацию можно разместить в Интернете, и она может не иметь под собой основания. Но это означает, что мы не имеем права проигнорировать имеющуюся информацию и не проверить ее. Тем более, когда речь идет о руководителях направлений, которые, к тому же получать достойную заработную плату », - подчеркнул Роман Труба.

Отметим, что ранее народный депутат Сергей Лещенко опубликовал список будущих победителей. Он написал, что должности ГБР между собой «раздерибанили» министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Сергей Кивалов, первый заместитель СБУ Павел Демчина и бизнесмен, «серый кардинал» партии «Свобода» Игорь Кривецький («Пупс»). В этом списке нардеп указал победителем еще одного кандидата - скандального замглавы Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.