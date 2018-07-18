С начала года не хватило браслетов для 411 подозреваемых – всего у полиции 518 этих устройств

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В Украине с начала года для 411 подозреваемых и обвиняемых не хватило электронных браслетов контроля.

Об этом сообщили в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции, передает УНН.

С начала 2018 года были применены электронные средства контроля по решениям судов в отношении 169 человек.

«В то же время, в отношении  411 человек электронные средства контроля ни были применены из-за отсутствия свободного оборудования электронного контроля», - сообщили в полиции.

Кроме того, в течение года зафиксировано 18 случаев поломки браслетов не по вине подозреваемых. Подозреваемые же дважды ломали электронные средства контроля.

На сегодняшний день подразделения полиции имеют 518 комплектов электронных браслетов.

Напомним, что в 2017 году для подозреваемого в «деле рюкзаков» Александра Авакова, сына главы МВД, не хватило электронного браслета.

Тарас Леонтян

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русскийобщество