НАБУ предъявило пять подозрений по делу о закупке дизтоплива для «Укрзалізниці» – из бюджета переплатили ₴115 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро 17-18 июля предъявило пять подозрений по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление служебным положением») в рамках дела о нанесении убытков «Укрзалізниці» при закупке дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подозреваемыми являются бывший начальник филиала УЗ «Центр обеспечения производства», его заместитель, начальник отдела нефтепродуктов этого филиала, куратор компании-поставщика «Вог Аэро Джет» (сейчас – «Воленс Трейд») и его подчиненный. Трое из них - начальник филиала и представители поставщика - находятся в розыске.

По версии следствия, в марте 2016 года ООО «Вог Аэро Джет» выиграло тендер и заключило с «Укрзалізницею» договор поставки дизтоплива по цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Но после этого были подписаны несколько дополнительных соглашений к договору, согласно которым стоимость дизтоплива для железной дороги выросла на основании нормы, разрешающей повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке.

Между вторым и третьим дополнительными соглашениями рыночные цены на топливо не росли, поэтому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и УЗ и требованиям законодательства, сочли в НАБУ. Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов.

«Укрзалізниця» закупила у победителя тендера три четверти от запланированного объема топлива по ценам, повышенным на основании третьей дополнительного соглашения, и в результате переплатила поставщику за дизельное топливо 92 миллионов гривен. Кроме того, третье дополнительное соглашение повлияло и на цену топлива, которая определялась следующими (четвертым и пятым) дополнительными соглашениями. Детективы считают, что это увеличило стоимость приобретенных объемов топлива по договору поставки еще на 22 миллиона гривен.

Досудебное расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.