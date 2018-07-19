На Николаевщине насчитали 12 долгостроев – в ОГА заверили, что вопрос на контроле Минрегиона

В Николаевской области на сегодняшний день находится 12 долгостроев, девять из которых в самом городе. В Николаевской облгосадминистрации об этом знают, но уверяют, что вопрос стоит на контроле Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Вопрос подняли в ходе совещания по теме строительства многоэтажных жилых домов в Николаевской области, а также срока ввода в эксплуатацию, которые закончились более трех лет назад.

Как отметил Валентин, сейчас в области существуют 12 объектов незавершенного жилищного строительства, 9 из которых находятся в городе Николаеве. Также замглавы ОГА отметил, что вопрос стоит на контроле Минрегиона. Однако он также добавил, что местные власти уполномочены самостоятельно организовать работу по завершению строительства многоэтажных зданий.

Напомним, в Николаеве 25 июля покончили с собой парень и девушка. По предварительным данным, парень покончил с собой утром в доме в микрорайоне Матвеевка. Узнав о случившемся, его девушка выбросилась с верхнего этажа недостроенного дома в микрорайоне Соляные.

Ранее сообщалось, что в июле-августе 2015 года в этом недостроенном 9-этажном доме погибли двое подростков. Сначала в шахту лифта упал 15-летний парень, спустя месяц 16-летний подросток упал со здания и разбился.

8 июня 2016 года, в Николаеве на улице 3-ей Слободской на объекте неоконченного строительства 12-летний школьник упал с крыши и разбился насмерть. Произошло это в том же месте, где в 2012 году нашли печально известную Оксану Макар.