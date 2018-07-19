В Николаеве полиция приняла меры к семье, которая разложила свои вещи на газоне и агрессивно реагировала на прохожих

В Николаеве полиция приняла меры к семье, члены которой длительное время находились на зеленой зоне возле междугородного автовокзала. Они расположились на траве, разложили свои вещи и агрессивно реагировали на приближающихся к ним людей.

Об этом сообщили в управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

«В сквере у междугородного автовокзала обнаружили жителя Баштанского района, который вместе с членами своей семьи и личными вещами находился на газоне. За нарушение правил благоустройства, засорение территории сквера, в отношении мужчины составили административный протокол. Также с гражданами полицейские провели профилактическую беседу, после чего все члены семьи, убрав за собой мусор, покинули зеленую зону сквера», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд подростка, который распылил в школе слезоточивый газ.