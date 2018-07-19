Николаевские спасатели помогали убирать деревья, поваленные сильным ветром на дороги

В среду, 18 июля спасатели дважды привлекались к уборке деревьев, поваленных в результате осложнения погодных условий в виде порывистого ветра и кратковременного дождя.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сначала спасатели 19 Государственной пожарно-спасательной части распилили и убрали дерево, которое упало на автодороге вблизи села Благодаровка Николаевского района и частично перекрыло движение транспортных средств.

Позже дежурное отделение 24 ГПСЧ с помощью аварийно-спасательного оборудования убрали дерево, которое упало на трубу газопровода на улице Гайдара в Снигиревке.

Напомним, что из-за проливного дождя, который днём в воскресенье, 20 мая, начался в Николаеве, центральные улицы города залило водой.