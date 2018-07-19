«Согласовал с Сенкевичем»: Директор «Николаевэлектротранс» назначил своим замом «люстрированного» полковника милиции Войтенко

Артур Войтенко Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко назначил своим заместителем «люстрированного» экс-заместителя начальника УМВД Украины в Николаевской области, полковника милиции Артура Войтенко

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

- Я согласовал эту кандидатуру с Александром Сенкевичем. Я объяснил, что мне в вопросах, особенно, которые связаны с тем, что сейчас ведется следственная работа, с тем, что были распроданы помещения, была не соответствующая аренда... У него (Войтенко, - ПН) есть опыт работы. Мало того, есть очень много других моментов, и, хотелось бы, чтобы у меня был такой помощник, который бы мне помогал разбираться в хозяйственных вопроса, - рассказал он.

В частности, Евтушенко отметил, что назначил Войтенко на три месяца с испытательным сроком согласно законодательству, однако добавил, что это может и не понадобится.

Стоит отметить, что Артур Войтенко внесен в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очистке власти».

Напомним, ранее сообщалось, что замначальника николаевского облУМВД Войтенко, несмотря на приказ об увольнении в рамках люстрации, уходить не собирался. При этом, статус участника АТО после 3 дней пребывания в мирном Краматорске получил люстрированный экс-заместитель начальника Николаевского облУМВД Артур Войтенко.

Как известно, нынешний первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко во времена власти Януковича возглавлял управления СБУ в Черкасской и Львовской областях. Управлением СБУ в Николаевской области руководил, по мнению самого Крыленко, в «самое сложное время» - с 12 марта по 5 августа 2014 года.

Уволился из органов перед запуском процесса люстрации. Находится в перечне должностных лиц, которые попадают под действие люстрации.