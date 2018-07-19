Перечень админуслуг устарел: В мэрии Николаева обсудили, как оптимизировать работу ЦПАУ

Действующий список административных услуг в Николаеве устарел, в связи с чем необходимо составлять новый, который будет соответствовать действующему законодательству и отвечать потребностям горожан.

К такому выводу пришли в четверг, 19 июля, в ходе встречи представителей общественных советов с городскими службами по выполнению поручения о пересмотре административных услуг, которые предоставляются в Николаеве, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, координатор региональных экспертных групп общественного совета при Госпредпринимательстве Украины Валерий Ветров отметил, что перечень должен быть в соответствии с законодательством.

— Сегодня первый этап – вы должны определить перечень административных услуг. (...) Я подчеркиваю, исключительно законом – не постановлением Кабинета министров, не каким-то приказом, не решением исполкома или сессии, а исключительно по закону – это первый фактор, по которому вы должны смотреть. У вас есть административная услуга, вы должны посмотреть, есть ли она в законе, - сказал Валерий Ветров.

После этого Ветров заявил, что руководители подразделений должны пересмотреть действующий перечень услуг и предоставить новый до 30 июля.

Глава экспертно-общественного совета исполнительного комитета Николаевского горсовета Артем Ващиленко, в свою очередь, заявил, что депутаты часто вмешиваются в решение индивидуальных вопросов жителей, которые можно решать без них – в этом случае процедура решения того или иного вопроса будет быстрее.

— То, что мы из города свободного предпринимательства скатились, к сожалению, к тому, к чему есть, большая доля в этом – наше регулирование. В большинстве ваших процедур есть депутатские комиссии, которых там быть не должно. Их по закону не должно быть. Будут конфликты с регламентом городского совета, ничего удивительного, мы работаем по закону. Если будут нужны изменения в регламент, мы их будем предлагать, дальше уже будет позиция депутатов городского совета. Пусть они объясняют общине, пусть они объясняют жителям города Николаева, зачем дополнительное время, в первую очередь, в тех или иных процедурах, зачем там участие, в частности, депутатских комиссий, особенно в решениях индивидуальных вопросов жителей города, - отметил Артем Ващиленко.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор ЦПАУ Дмитрий Лазарев отметил, что нужно создавать новый перечень административных услуг.

— Наш перечень административных услуг должен уйти в историю. Должен родиться новый перечень административных услуг, который позволит нам более динамично развиваться и соответствовать времени и законодательству, которое тоже достаточно динамично развивается, - добавил Дмитрий Лазарев.

Напомним, глава Ингульского района Николаева, депутат Николаевского областного совета Светлана Гладун пожаловалась на очереди в Центре предоставления административных услуг Ингульской администрации и заявила о необходимости увеличения штата центра.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич на аппаратном совещании 16 апреля поднял вопросы создания коммунального учреждения «Парки» и работы Центра предоставления административных услуг.

Ранее сообщалось, что жители Николаева около семи часов провели в очереди за справкой в Центре предоставления административных услуг.