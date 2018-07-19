Жители николаевской многоэтажки пожаловались на неработающий 3 месяца лифт – в ЖКХ заявили, что на ремонт денег нет

В Николаеве, жители многоэтажки пожаловались на то, что в доме уже третий месяц не работает лифт, а в Департамента жилищно-коммунального хозяйства им ответили, что пока денег на ремонт нет.

Об этом сообщается в группе Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

Многоэтажное здание находится на улице Космонавтов. Жители утверждают, что лифт не работает уже 3 месяца, что создает большие неудобства, особенно для тех, кто живет на девятом этаже – по словам жителей, на последнем этаже живет пенсионер.

— Около 3-х месяцев не работает лифт. На 9 этаже живет Ветеран Отечественной Войны (человек, прошедший всю войну, в свои 93 ещё ходит на своих ногах) и, бывает, что нужно поехать в больницу или просто выйти на свежий воздух, а ему тяжело потом подняться домой! Также на этаже проживает женщина после инсульта и многодетная семья, это только на 9-м, о нижних этажах можно продолжить ещё, - написал житель дома.

По словам мужчины, жильцы дома обратились в компанию, обслуживающую их лифт, однако там им рекомендовали собрать средства на ремонт самостоятельно при том, что жильцы регулярно выплачивали деньги за услуги.

— Жильцы обращались в «Центрлифт» и Департамент неоднократно, но ответа нет, сегодня в очередной раз позвонили в «Центрлифт», нам сказали, что нужно собирать деньги на ремонт лифта всем подъездом, сумма пока неизвестна, люди доведены до отчаяния, за лифт платилось регулярно, задолженностей нет! – написал житель дома.

В свою очередь, сотрудники Департамента ЖКХ оставили комментарий под публикацией, сообщив, что на данный момент ни у них, ни в компании «Центрлифт» средств на ремонт лифта нет.

— У предприятия «Центрлифт» оборотных средств в настоящее время не хватает, чтобы заменить детали двигателя, а департамент ЖКХ пока не получил финансирование. Приносим извинения за неудобства, но, к сожалению, не все зависит от департамента ЖКХ, - написали сотрудники Департамента.

Напомним, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что 80% лифтов в жилых домах уже непригодны для использования.