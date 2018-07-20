Николаевскому телеканалу «МАРТ» продлили цифровую лицензию на семь лет

Николаевской телерадиокомпании «МАРТ» продлили цифровую лицензию на семь лет.

Об этом сообщил директор ТРК «МАРТ» Юрий Тазарачев у себя на странице в Facebook.

По словам Юрия Тазарачева, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно продлил лицензию.

— Две минуты стыда за мой «волшебный» украинский язык и Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно удлиняет цифровую лицензию на семь лет ТРК «МАРТ»! Это только первый шаг, но мы готовы сделать еще много шагов, чтобы стать интересной, острой и современной телекомпанией! – написал Юрий Тазарачев.

Напомним, ранее о.о. директора ТРК «МАРТ» Наталья Якобсон и главный редактор канала Алина Кокошко просят депутатов выделить предприятию дотацию из городского бюджета в размере 1 миллион 50 тысяч гривен на погашение долгов за аналоговое и цифровое вещание.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова назначила бывшего руководителя областного телеканала «Николаев» на должность и.о. директора коммунального предприятия «Март». Через время, Индиков написал заявление об увольнении с занимаемой должности, так как получил предложение на более интересную работу - советника председателя Николаевской ОГА. Тогда же на функций исполняющего обязанности директора временно были возложены на редактора ТРК «Март» Наталью Якобсон. Позже директором назначили Юрия Тазарачева.