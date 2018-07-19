Аналогов в Украине нет: депутаты Николаевского горсовета поддержали создание центра ветеранов АТО

фото - илюстрация Депутаты Николаевского горсовета поддержали создание городского центра поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО.

Об этом стало известно в ходе второго пленарного заседания 40-й сессии, в четверг, 19 июля.

В частности, директор департамента труда и соцзащиты населения Сергей Василенко рассказал, что в городе, кроме военных, больше 5 тысяч переселенцев.

Сергей Василенко - Ассоциация воинов АТО выиграла грант Европейского банка: 3,3 миллиона гривен выделяется на проведение капремонта центра, а также средства на оборудование. Город выделяет со своей стороны 1,4 миллиона на капремонт здания, - отметил он.

По словам Василенко, аналогов центру в Украине нет. Также в выделяемой банком сумме заложена закупка оборудования для больницы для операции на суставах.

Расположить центр планируют в здании в 700 квадратных метров на улице Кобера, 10. Также, Василенко отметил, что так как деньги грантовые, то на начало следующего года должны провести капремонт и начать работу. В штате пока предусматривается 8 человек, глава будет избираться по представлению ассоциации воинов АТО.

В свою очередь, оппозиционный депутат Олег Солтыс интересовался, за чей счет будет содержаться центр, на что мэр Александр Сенкевич ответил, что это обойдется около одного миллиона гривен в год с учетом выплаты зарплат.

В итоге, мэр вынес на голосование проект решения о создании центра поддержки ветеранов АТО, а депутаты поддержали такую инициативу 37 голосами.

Напомним, что в Николаевской области в 2018 году предусмотрено 20 миллионов гривен, за которые планируется купить примерно 45 квартир для ветеранов АТО.