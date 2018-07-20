В Николаевское физучилище закупят оборудования почти на 1,2 миллиона – деньги возьмут из госсубвенции

В Николаевское высшее училище физкультуры закупят спортивное оборудование почти на 1,2 миллиона гривен. Средства возьмут из образовательной субвенции, которую Николаевской области выделили из государственного бюджета.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Деньги на оборудование из субвенции направили сотрудники облгосадминистрации вместе с департаментом образования и науки ОГА. Для спортсменов закупят велосипеды, комплекты фехтовальных костюмов, батутные сетки с комплектами пружин, лодку-каноэ и лодку-каноэ с веслами.

Сообщается, что на сегодняшний день в Николаевском высшем училище физической культуры учится 424 ученика и студента. Основной задачей специализированных заведений спортивного профиля является подготовка спортсменов в состав сборной команды Украины.

Напомним, начальник управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко сообщила, что есть проблема с финансированием проекта «Новая украинская школа» - последний перевод запланирован на октябрь, при том, что подготовить школы необходимо уже к 1 сентября.