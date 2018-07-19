Депутаты горсовета Николаева признали конкурс управителей многоэтажками незаконным - Сенкевич голосовать отказался

Депутаты Николаевского горсовета признали незаконными решения конкурсной комиссии об избрании управляющей компании департаментом ЖКХ.

Об этом стало известно в ходе сессия, в четверг 19 июля.

Глава комиссии по вопросам законности и гласности Александр Маликин заявил, что временная контрольная депутатская комиссия для изучения ситуации с избранием управляющей компанией пока не может приступить к обязанностям, так как мэр Александр Сенкевич не подписал решение сессии между пленарными заседаниями. Также он добавил, что исходя из того, что документы были подписаны с фирмой «Город для людей - Николаев» около недели назад, то самые заинтересованные лица могли уже внести изменения в эти договора, что препятствует работе контрольной комиссии.

- Во время внеочередного заседания, члены комиссии разработали шесть проектов решения, которые были безоговорочно поддержаны, - добавил Маликин.

Что касается самих проектов, то они гласят следующее:

1) признать незаконным приказ ДЖКХ про конкурсную комиссию, так как не имеет в себе порядка обжалования конкурса, делает невозможным проведения прозрачного конкурса;

2) признать незаконным приказ ДЖКХ, который утвердил конкурсную документацию с управителем «Город для людей - Николаев»;

3) признать незаконным приказ ДЖКХ, о том, что они внесли изменения в предыдущий приказ об изменении перечня объектов в новой редакции;

4) признать незаконным приказ ДЖКХ о назначении управителя, так как согласно статьям 30, 31 местного самоуправления это относится к компетенции исполкома, то есть принято неуполномоченным органом;

5) признать незаконным решение конкурсной комиссии, оформленным протоколом №2, №4, №5 про заключение договора с фирмой «Город для людей - Николаев», конкурс который огласили 7 июля таким, что не произошел;

6) подписать приказ про проведение прозрачного конкурса о назначении нового управителя.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич отметил, что решения комиссии должны проходить юридический департамент, а чтобы определить законность каких-то решений нужен суд, а пять из предложенных решений уже признают, что-то незаконным и это нарушение. Также он напомнил, что 5 октября его отстранили, при этом сейчас депутаты предлагают ему сделать незаконные действия на счет увольнения каких-либо личностей.

- Я не буду за это голосовать. Рекомендую воздержаться вам от голосования, они могут быть направлены в суд или стать предлогом для роспуска Николаевского городского совета, - отметил он.

В свою очередь, Игорь Дятлов интересовался, почему тогда юрдепартамент до сих пор не выполнил решение сессии и не отчитался о судах по «делу Сенкевича», а также заявил, что ради прекращения разграбления николаевцев готов пожертвовать своим мандатом и призвал всех депутатов поддержать данные решения.

- На сегодняшний день 900 договор подписаны, с 1 сентября они должны быть реализованы, кто-то пойдет в суд - результативности ноль. Вы как горожане волей или не волей уже были посланы в суд, но договора живут. У депутатов рабочей группы есть информация, с каких адресов проводились указания к конкурсу, но к делу это не пришьешь. Мы сегодня отменяем все приказы ДЖКХ, которые по сути, имея все юридические основания, подменили власть. Это все происходило без ведома депутатского корпуса, без ведома комиссий. И.о. департамента ЖКХ не подписал эти договора, а дал поручение подписать их Репину. Мы понимаем, что эти проекты решения юрдепаратмент не рассмотрит никогда, у нас нет доверия к ним, также нет доверия к антикоррупционному департаменту. Мы вынуждены принять эти договора, - заявила Киселева.

В итоге, депутаты 31-м голосом внесли проекты решений в повестку и 31-голосом поддержали все шесть проектов решения.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии БЮТ вышли на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

В ходе первого пленарного заседания, депутаты Николаевского городского совета проголосовали положительно за отстранение Александра Репина с должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства на время проведения проверки.