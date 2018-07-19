В Николаеве хлорирование водопроводной воды снижено до минимума, пробы показывают биологическое загрязнение

Запасов жидкого хлора у «Николаевводоканала» осталось до 20-22 июля. При этом уже сегодня объемы хлорирования питьевой воды снижены до минимального уровня. Пробы Госпотребстандарта качества воды в водопроводной сети уже показали наличие колиформ, что является признаком чрезвычайной ситуации.

Об этом было заявлено 19 июля на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА, сообщает «Инше ТВ».

На совещании отмечалось, что отгрузки гипорхлорита проводятся со складов производителя, и на прошлой неделе их получили водоканалы Николаева, Первомайска и Баштанки. Как сообщалось и ранее, наибольшая проблема с поставками жидкого хлора – у «Николаевводоканала» его осталось до 20-22 июля. А в Баштанке запаса гипохлорита всего на неделю.

Управление ЖКХ Николаевской облгосадминистрации утверждает, что имеющиеся запасы обеззараживающих реагентов до конца недели имеются в Николаеве, Первомайске и Баштанке, до конца месяца – в Вознесенске, Южноукраинске, Очакове, Новом Буге, Казанке.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы, из-за недостатка жидкого хлора ГКП «Николаевводоканал» снизил объем хлорирования питьевой воды на выходе до минимального технологического объема – 0,3 г/литр.

В тоже время, взятые управлением пробы в водопроводной сети (адреса указаны в документе) уже показывают наличие колиформы, то есть биологического загрязнения. Наличие микробиологического загрязнения в водопроводной сети на протяжении длительного времени, по санитарным нормам, является чрезвычайной ситуацией.

Специалисты на заседании пояснили, что из-за изношенности канализационных и водопроводных сетей в Николаеве всегда идет вторичное загрязнение питьевой воды за счет т.н. грунтовых вод. Обычно это компенсировалось резким повышением уровня хлорирования в летний период, но сегодня хлора нет.

При этом специалисты категорически отвергли возможность временного отключения хлорирования и подачи в водопроводную сеть «технической воды», поскольку это приведет к масштабному загрязнению водопровода бактериальной флорой, и очистить потом все трубы будет крайне сложно.

Предприятиям-водоканалам предложено срочно предпринять меры по закупке хлора и гипохлорита по упрощенной процедуре, а также начать регулярно проводить пробы на бактериальное загрязнение в сети с использованием возможностей областного лабораторного центра МОЗ и управления Госпродпотребслужбы.

Местным органам власти поручили разработать комплекс мероприятий по недопущению ухудшения санитарно-эпидемической ситуации и предусмотреть в бюджетах дополнительную финансовую поддержку водоканалам.

В решении также предусмотрено оперативное информирование населения о результатах лабораторных исследований питьевой воды в случае неудовлетворительных показателей и запрета использования водопроводной воды.

Напомним, что ранее мэр Александр Сенкевич заявил, что проблема с хлором в Николаеве будет решена, не уточнив как.