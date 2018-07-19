«Такого я еще не видел» - директор «Николаевлифта» ужаснулся состоянием машинного помещения лифта в одной из многоэтажек

Директор коммунального предприятия «Николаевлифт» Максим Хиврич возмутился тем, что машинное помещение лифта в одной из многоэтажек по проспекту Героев Украины находится в ужасном состоянии.

Об этом он написал в группе Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

Директор КП рассказал, что предприятие «Николаевлифт» получило доступ к лифтам по проспекту Героев Украины и переулку Парусный, а также анонсировал начало технического обследования. Возмутило Максима Хиврича то, что одно из машинных помещений лифта полностью покрыто птичьим пометом и трупами птиц. Руководитель предприятия поинтересовался, как давно в помещении был механик.

— Такого я еще не видел в машинном помещении. Все помещение покрыто птичьим дерьмом, со станции управления его нужно выбирать лопатой. Дело в том, что в помещении комфортно расположились птичьи семьи с птенцами разного возраста. Возникает два вопроса: когда в последний раз в лифте был механик и как теперь здесь работать? – написал Максим Хиврич.

Напомним, в Николаеве 18 июня примерно в 10 домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты от электроснабжения.

Жители многоэтажного дома по адресу улица Океановская, 32 В жалуются, что уже два месяца живут со сломанным лифтом. В свою очередь, жители многоэтажки на Космонавтов пожаловались на то, что в доме уже третий месяц не работает лифт, а в Департамента жилищно-коммунального хозяйства им ответили, что пока денег на ремонт нет.

Ранее сообщалось, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько заявил, что 80% лифтов в жилых домах уже непригодны для использования.