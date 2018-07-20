Ученые решили, что человечество сейчас живет в Мейгалейском геологическом периоде

В истории Земли появилась новая глава – и все человечество в ней живёт. Учёные официально классифицировали последние 4200 лет как отдельный геологический период в истории нашей планеты.

Об этом сообщает «ВВС».

Его назвали Мейгалейский период, начало которому положила глобальная засуха, приведшая к гибели сразу нескольких крупных цивилизаций в разных частях планеты. Международная стратиграфическая шкала – знаменитая диаграмма, отображающая геологическую хронологию нашей планеты (такая наверняка висела у вас в школьном кабинете биологии), - теперь будет приведена в соответствие с новой классификацией.

Однако нужно отметить, что в научном сообществе есть некоторые разногласия по поводу нововведения. Некоторые исследователи полагают, что идея Мейгалейского периода, впервые предложенная в одной из научных работ семь лет назад, не получила достаточного обсуждения.

Геологи разделяют историю существования Земли на временные отрезки. Каждый отрезок начинается с какого-либо крупного события планетарного масштаба – разделения континентов, существенных климатических сдвигов или даже появления нового типа животных или растений.

Мы живем в эпоху голоцена, начавшуюся 11,7 тысячи лет назад после того как существенное потепление климата привело к окончанию последнего ледникового периода. Но сам голоцен теперь также разделен на несколько геологических периодов Международной комиссией по стратиграфии (ICS). Именно этот орган является официальным хронографом геологического времени, и именно его эксперты предложили выделить раннюю, среднюю и позднюю фазу голоцена.

Каждой фазе предшествовало существенное изменение климата. Последняя из них – Мейгалейский период – началась 4200 лет назад с великой засухи, катастрофические последствия которой ощущались на протяжении двух веков и нанесли непоправимый урон цивилизациям Египта, Греции, Сирии, Палестины, Месопотамии, долины Инда и долины Янцзы. Скорее всего, засуху спровоцировало изменение океанических и атмосферных течений.

От остальных периодов геологический шкалы Мейгалейский отличает то, что его начало совпало с глобальным развитием культуры, которое было вызвано теми же климатическими изменениями. Средняя фаза голоцена, предшествующая Мейгалейской, получила название Нортгриппской и началась 8300 лет назад с резкого похолодания. Его вызвало быстрое и масштабное таяние ледников на территории современной Канады, в результате чего в Мировой океан попали огромные объемы пресной воды, что изменило морские течения. Первый период голоцена, наступивший после окончания ледникового периода, назван Гренландским.

Напомним, что во Франции фермер годами прятал от ученых уникальный череп животного, жившего более 10 миллионов лет назад.