Подписать договора с управляющей компанией Репину поручил и.о.директора ДЖКХ Николаева Кузнецов

Виталий Кузнецов Первый замдиректора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов уполномочил депутата, заместителя директора ДЖКХ Александра Репина подписать 900 договоров с управляющей фирмой «Місто для людей - Миколаїв» на обслуживание многоквартирных домов Николаева.

Данную информацию он подтвердил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Так, Кузнецов отметил, что подписал лишь перечень документов касающиеся конкурса, однако с компанией-победителем он не знаком, договора с ними не подписывал и даже не читал их конкурсные предложения.

- Я с ними ни разу не общался, видел один раз, когда они на сессию приходили. Там очень большой документ, там коробка, их штук 10, для этого была назначена конкурсная комиссия, - заявил Кузнецов.

В частности на вопрос, почему именно он подписывал данный документ, а не и.о. директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая Кузнецов отметил, что функции исполняющего обязанности возложены на него.

- Я и первый заместитель, и и.о начальника департамента ЖКХ, так как руководителя нет. Точное число я не помню, это было в конце мая. Осецкой (Наталья Осецкая и.о. директора ДЖКХ, - ПН) не было, она была в отпуске по состоянию здоровья, - отметил он.

Стоит отметить, что в документе Кузнецов значится только как первый заместитель начальника ДЖКХ, при этом и депутаты горсовета, и сам мэр Александр Сенкевич обращаются к Кузнецову как к замначальнику департамента ЖКХ. Также большинство чиновников в мэрии уверенны, что должность и.о. директора ДЖКХ занимает Наталья Осецкая.

Напомним, что 24 мая Виталия Кузнецова назначили первым заместителем директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета, ранее он занимал должность замдиректора КП «ЭЛУ автодорог».

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии БЮТ вышли на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения полномочий.